Democracia en riesgo ante desencanto de jóvenes en la política, alertan

"La política en este país es un chiste, es una fachada en la que los políticos te dan atole con el dedo y te dicen que van a pasar cosas y nada más no", así lo considera "Gabriela" una joven egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para Felipe Estefan, periodista y director de la asociación filantrópica Luminate, la democracia en América Latina depende de los jóvenes, de cómo se relacionen de manera política y cómo participen en la toma de decisiones en sus países.

En entrevista para La Silla Rota, Estefan aseguró que la democracia se encuentra en un punto crítico, ya que existen líderes populistas autoritarios –tanto de derecha como de izquierda– que a través de redes sociales difunden, en su mayoría, información y mensajes falsos, que alejan a los jóvenes y los confunden como votantes.

"El futuro de la democracia en América Latina depende de que los jóvenes se sientan incluidos. Una democracia con exclusión no es una que podrá seguir funcionando y una democracia sin jóvenes va a ser una que eventualmente encontrará una crisis, que no le permitirá continuar", señaló.

En ese sentido, Estefan aseguró que la manera en que se informan los jóvenes sobre temas políticos debe fortalecerse, pues los acercamientos –sobre todo a través de redes sociales– no siempre aseguran que se cuente con información verídica. Por lo que el compromiso que tienen los "medios tradicionales" en el futuro de la democracia es mayúsculo.

¿DESENCANTADOS O POCO INFORMADOS?

"Gabriela", la egresada testimonio de este texto, considera que "la política en México no es igual a vivir en una democracia", ya que el poder "está controlado por unos cuantos". "Sin importar qué tanto la juventud se informe, ya todo está decidido".

De acuerdo con el director de Luminate, los jóvenes mexicanos no están alejados de la política, sino que, en realidad, se encuentran frustrados con el sistema de partidos políticos –que limita su participación a estatutos e ideologías– y los representantes que de ellos emanan.

Estefan señaló que, a través de diversos análisis, se ha llegado a la conclusión de que las nuevas generaciones están muy interesadas en temas de política, pero solo en aquellos que los afectan directamente, o bien en su forma de vivir o bien en sus decisiones diarias, como es el acceso a derechos por parte de comunidades LGBTTTI+ o la protección ambiental.

El informe Juventudes y Democracia en América Latina 2022, realizado en varios países del continente por Luminate, apunta que la juventud mexicana no habla de política o abordan los temas con desdén y con poca especialización, en gran medida –dice el estudio– derivado de la falta de conocimiento de la diferencia entre partidos políticos y política.

Sofía Sánchez, estudiante de Antropología de la UNAM, dijo a La Silla Rota que una de las cosas que más le genera desconfianza respecto al sistema de partidos en México es el constante surgimiento de unos y otros, además de que los políticos cambian de partido constantemente, por conveniencia, al parecer.

"Encuentro la política de nuestro país como una carrera por ver quién se lleva el premio gordo y no realmente con el propósito de ofrecer el bien a la ciudadanía o de trabajar para generar mejores condiciones para la gente", agregó Sofía.

De igual forma, Sofía aseguró que otro de los puntos que la hacen sentirse desencantada de la política es la corrupción y los intereses personales de los individuos que ostentan el poder.

El informe de Luminate señala que, "desde la perspectiva juvenil mexicana, la política depende totalmente del sistema de partidos y de la representatividad democrática, debido a la dificultad de entender una sin la otra".

¿GOBERNADOS O PARTICIPANTES?

El director de Luminate dijo que, en este momento, "en México existe una crisis de representatividad por parte de los dirigentes y figuras en la política para con el pueblo".

Dijo que esta crisis se debe a que los políticos no parecen representar a quienes buscan gobernar, pues no cuentan con la representación de la diversidad de los jóvenes de hoy, ni la diversidad de pensamiento o las ideas de la juventud actual.

Parte de lo que el estudio concluye es que la frustración de los jóvenes con los partidos políticos viene del hecho de que no se sienten escuchados ni incluidos. Entendiéndose así: los partidos políticos tienen una responsabilidad de conectarse con los jóvenes y hacerlo de manera genuina y no solo porque están buscando votos

De acuerdo con el informe La confianza y la participación de la juventud en la democracia, publicado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en abril de 2021, 97.5 % de los ciudadanos mexicanos jóvenes (de 18 a 29 años) cuentan con credencial para votar y el porcentaje de participación se incrementó considerablemente entre 2012 y 2018.

Ese dato, según señala el informe, se dio por el incremento en la votación de jóvenes con bajo nivel socioeconómico, en comunidades de baja participación histórica, pero que, en 2018, salieron a votar, predominantemente, por la agenda de "izquierda" que planteó uno de los partidos más recientes en el país: Morena.

Los jóvenes de bajo nivel socioeconómico han incrementado considerablemente su participación. Este dato puede estar relacionado con la emergencia de alternativas de izquierda que muy rápidamente ganaron gran popularidad a partir de la aparición de Morena

Según datos del mismo estudio, publicado por la autoridad en materia electoral, 50 % de los jóvenes en edad de elector consideran que el INE "hace poco y gasta mucho"; esto, porque también 58 % de la misma comunidad considera que el Instituto tiene, como función principal "emitir la credencial para votar".

Sobre la defensa de la democracia y de "castigo" a mala prácticas políticas, la mayoría de los jóvenes (58 %) consideran que esta tarea recae sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); el que, además, 53 % considera que hace su tarea debidamente.

MEMES, INTERNET Y POLÍTICA

El informe de Luminate arrojó que las nuevas generaciones suelen tener su primer contacto con temas políticos a través de redes sociales, lo que se traduce en información compartida a través de materiales como "memes" o infografías.

El estudio reveló que lo que vuelve a este contenido atractivo es "el consumo rápido de información sintetizada, el humor, la familiaridad con la que se utilizan referencias del cine, series de televisión, influencers – en boga tanto a nivel nacional como internacional –, el lenguaje coloquial y en muchas ocasiones rayando lo ridículo".

Al respecto, Felipe Estefan consideró que "la tecnología puede jugar un doble papel ya que, si bien ésta puede permitir que los jóvenes encuentren a otras personas con sus mismas causas, también puede ser un canal potencial para difundir discursos populistas y de odio".

"La razón por la cual pasa eso es porque, cuando los jóvenes están consumiendo información política, a través de redes sociales, no siempre la están consumiendo de fondo; muchas veces, los jóvenes consumen información a través de influencers, que en este momento están incentivados a publicar la información que más atraiga, sea cierta o no sea cierta", señaló el también periodista.

La estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Audrey González, mencionó a La Silla Rota que, dentro del tema de los influencers, no se siente confiada toda la información que publican, pues estas personas se encuentran, en su mayoría, "patrocinados", lo cual podría sesgar la información que comparten.

"Yo no confiaría en su totalidad porque siento que cuando una persona tiene un medio digital debe de ser realmente responsable y a consecuencia de diversas noticias no sigo a nadie en su totalidad y prefiero reservarme en ese tema", señaló Audrey.

¿QUIÉN REPRESENTA A LOS JÓVENES?

Audrey González también apuntó que, desde su experiencia, las promesas no cumplidas y la falta de claridad al respecto de lo que hacen y proponen los políticos son factores que impiden que la ciudadanía se sienta representada por ellos.

"Tú te metes a cualquier sitio para investigar a tus representantes y sí vez información general pero realmente no estamos sabiendo quiénes son nuestros representantes", dijo la estudiante en Ciencias de la Comunicación.

Por su parte, el informe Juventudes y Democracia en América Latina 2022 muestra que los jóvenes no se sienten identificados ni representados por instituciones, candidatos o partidos políticos.

"En otras palabras, los jóvenes parecen tener más respeto por la práctica de la manifestación política, que por los ideales de los movimientos sociales".

"Ser ciudadano es cómo actúas en todos los días de tu vida, qué decisiones tomas, qué productos compras, a quién apoyas, qué mensajes pones en tus redes sociales".





De igual forma, el director de Luminate Latinoamérica dijo que otro mensaje importante en torno al concepto de política es entender que, "sin importar quién seas y de dónde vengas, puedes ser un actor político con el potencial de hacer una diferencia ante la sociedad".

Audrey González aseguró que buscar representantes políticos en México es igual a "sentirse en un limbo", pues no sabe si confiar o no en los representantes actuales, debido a que considera que los políticos no son empáticos con lo que realmente conlleva ser un ciudadano y lo que implica estar envuelto en la realidad social.

LOS MEDIOS, LOS ATAQUES Y LA DEMOCRACIA

Felipe Estefan consideró que, tanto los medios tradicionales como las compañías de las principales redes sociales del mundo, juegan un papel muy importante para el futuro de la democracia; pues es a través de ellos que los gobernantes del futuro tomarán una u otra postura sobre la sociedad y el cambio mundial.

Los medios tradicionales tienen la responsabilidad de ayudar a que los ciudadanos puedan ejercer su ciudadanía de manera informada y de manera correcta porque sin una ciudadanía informada, la democracia se quebranta

Por otra parte, concuerda en que las nuevas plataformas digitales deben de contar con mecanismos de regulación de información para así poder evitar la distribución de noticias falsas entre la ciudadanía.

La estudiante de Antropología Sofía Sánchez mencionó que dentro de los medios tradicionales "existe una gran carencia de sentido a la hora de dar las noticias de interés público y político, pues la mayor parte del tiempo los canales de televisión suelen repetir la misma información".

En cuanto a los noticieros de TV pienso que no brindan una gran gama de información política pues muchas veces veo distintos noticieros y todos repiten la misma noticia y no sólo en un día, sino que, durante toda una semana, aparecen las mismas noticias en los diferentes noticieros

Dentro del tema de la desconfianza que se les tiene a los medios tradicionales, así como su declive en cuanto a audiencias con la llegada del internet, Felipe Estefan señaló que el escepticismo que se ha generado dentro de los jóvenes hacia la televisión o la radio es un gran problema para la democracia actual.

Lo anterior, debido a que menciona que "toda democracia necesita del periodismo y los medios pues representa un pilar fundamental dentro de los juicios que se forman las personas respecto a un tema".

En torno a esta problemática el informe de Luminate ha señalado que, "a pesar de que dichos medios se encuentran a veces bajo las sombras de las nuevas tecnologías, estos aún representan un punto de partida para generar un criterio en torno a un tema social".

Por otra parte, Estefan dijo que, actualmente, "México se vive una gran crisis de libertad de prensa, ya que, además de la desconfianza a los medios por parte de la ciudadanía, se dan ataques a los periodistas con lo cual se impide que los medios jueguen el papel que les corresponde dentro de una comunidad, el cual es informar a la ciudadanía y hacer rendir cuentas a quienes gobiernan".