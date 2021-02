Demanda abogado a Ricardo Alemán ante la PGR

El abogado Ricardo Peralta se presentó a título personal en las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) para presentar una denuncia de hechos dirigida al encargado de despacho Alberto Elías Beltrán, para denunciar la apología del delito de homicidio en contra del periodista Ricardo Alemán.

En 2016, Peralta Saucedo se inscribió ante el Senado de la República para la selección de Fiscal Anticorrupción de la PGR.

En un Facebook Live, el abogado afirmó que como ciudadano y abogado independiente, apartisista “vengo solo, con la intención de poner un freno a la impunidad y además, de promocionar la cultura de la denuncia, hay 88 muertos al día de hoy, relacionadas con las campañas electorales, presidentes municipales, expresidentes municipales, regidores, personal de partidos políticos que bajo ninguna circunstancia podemos seguir viendo este escenario en este país”, criticó.



Además, dejó en claro que la denuncia no es con la intención de dañar al periodista Ricardo Alemán; sino hacer hacer que funcionen las instituciones y para darle un punto final a este tipo de situaciones que vive el país.

“No es a favor de AMLO, es a favor de la legalidad y a favor de cualquier candidato que se encuentre en riesgo de vida”, indicó en el video.

Acabo de presentar la denuncia en contra de @RicardoAlemanMx Como el día de ayer me comprometí, la intención es la abatir la impunidad, y promover la cultura de la legalidad.



No confundir la libertad expresión con el abuso indiscriminado de acceso a medios de comunicación. pic.twitter.com/wPUBot3ZmK — Ricardo Peralta S (@Ricar_peralta) 7 de mayo de 2018

Destacó que el próximo 2 de julio todos los ciudadanos se encontrarán finalmente y cohabitarán en este país, hayan votado por cualquier candidato.



“Que no continúe la campaña de miedo, de terror, México no puede estar peor, unámonos como mexicanos y presentemos las denuncias que se deban presentar y no contribuir a la impunidad”.

Culminó con el comentario de que será un juez quien determine la responsabilidad de Ricardo Alemán, nadie más, respecto de los hechos sucedidos en redes sociales desde la noche del sábado pasado y que se convirtió en tema político este domingo.

Tras admitir que cometió un error en un retuit a una imagen que incitaba a la violencia contra el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, el periodista Ricardo Alemán se dijo víctima de una campaña bien armada por parte de bots de simpatizantes del tabasqueño y acusó de fascistas a quienes piden "su cabeza" tras la publicación.

Ayer Televisa y Canal Once anunciaron que Alemán quedaba fuera de sus transmisiones debido a que el periodista retuiteó una imagen que decía: "A John Lennon lo mató un fan. A Versace lo mató un fan. A Selena la mató una fan. A ver a qué hora, chairos".

El también columnista acompañó la imagen con la frase: "Les hablan!!!".

AJ