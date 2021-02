Delincuencia aprovecha crisis sanitaria para saquear comercios

El saqueo de comercios en la Ciudad de México, área conurbada y algunos estados del país por parte de grupos sectoriales o del crimen organizado a partir de la contingencia del covid-19, puede ser el inicio de una crisis mayor en materia de seguridad, si el Estado no aplica todo el peso de la ley en contra de los infractores, aseguran especialistas en seguridad nacional.

En las últimas 36 horas, por lo menos en la Ciudad de México, se abrieron 19 carpetas de investigación por robos en 10 alcaldías. Seis en Iztapalapa; tres en Cuauhtémoc; dos en Miguel Hidalgo e Iztacalco; y una denuncia en Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Tlalpan y Benito Juárez, respectivamente.

En el Estado de México se iniciaron 18 expedientes por la rapiña en comercios de Tecámac, Naucalpan; Cuautitlán, Nezahualcóyotl; Nicolás Romero; Tultitlán, Texcoco, Amecameca, Ixtapaluca y Chalco.

En Puebla, Puebla dos robos; mientras que en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca se registró un atraco durante la madrugada de este miércoles. En las cuatro entidades, la rapiña fue para hurtar aparatos electrónicos, celulares y ropa.

De acuerdo con los expertos, el Estado debe dar un mensaje claro y aplicar todo el peso de la ley a los infractores, porque el saqueo es originado por grupos oportunistas que buscan obtener un beneficio durante la contingencia a través de un argumento infantil: el hambre.

“Lo que estamos viendo con los saqueos es claramente delincuencia organizada local. No estamos viendo que esto sea por malestar social, sino por actos delictivos, pero el Gobierno mexicano no debe soslayar las irrupciones sociales que originan está pandemia. Los datos, según la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio Y Departamentales, es que el suministro está garantizado. La frontera no está cerrada frente al intercambio de mercancías y bienes; el campo sigue produciendo. Las industrias manufactureras de productos y bienes de consumo doméstico siguen trabajando con menor capacidad, pero siguen. La posibilidad de estallidos sociales no debe ser minimizado”, comenta Gerardo Rodríguez, coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

“Los saqueos, probablemente donde se están dando, hay mano negra del crimen organizado, pero en otros lados, se da por un grupo de la población que se aprovecha de la justificación, de que el pueblo tiene hambre. El saqueo no es por comida, van por televisores, celulares, electrodomésticos. Esto debe ser castigado muy enérgicamente, porque no se puede permitir esto. Sin embargo, hay gobiernos muy tolerantes. Debe haber una campaña de comunicación en la que se informe a todos, que la persona que realice saqueos va ir a la cárcel, a un lugar donde hay posibilidades que se contamine en prisión más fácilmente del virus, que en la calle”, considera Raúl Benítez Manaut, especialista en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede).

“Creo que es uno de los riesgos asociados con una crisis de esta naturaleza. También pueden ser originado por grupos sociales o políticos, por lo que el gobierno debe de estar atento al seguimiento de las redes sociales de grupos delincuenciales que se quieren aprovechar de esta situación. Es una combinación de variables la que me preocupan: la crisis económica, el malestar social, producto de la crisis económica, politización por actores económicos y políticos y contrarios al gobierno. La reducción de las rentas que recibe el crimen organizado, también, estamos entrando en una época de estiaje. Una de ellas es el problema de acceso al agua, es una pequeña bomba de tiempo para ciudades como México, o zonas conurbanas”, explica Gerardo Rodríguez.

“Esto puede llevar a la anarquía, pero para evitar esto, los gobiernos deben estar tomando medidas drásticas, entre ellas multas, o los mismos enfermos de Coronavirus que están en sus casas, los meten a la cárcel. Hay multas de dos mil o tres mil euros para las personas que estén en la calle sin justificación. Los gobiernos deben de tener mano dura para controlar todo, de manera preventiva. Los ladrones deben tener entendido que se le va a aplicar todo el peso de la ley, siempre conforme a derecho”, expresa Manaut.

“El Estado, en esta crisis, tiene que garantizar los servicios de salud, el abasto de medicinas y alimentos, de energía eléctrica. Las empresas de telecomunicaciones tienen que garantizar el acceso de internet, en una época en la que muchas personas hacen trabajo desde casa. Son variables que debe de estar monitoreando el gobierno todos los días a través del Centro Nacional de Inteligencia para que, ante cualquier foco de alerta, pueda actuar el Estado con las facultades legales que tiene”, asegura Gerardo Rodríguez.

“No creo que esto pueda ser usado por grupos opositores al gobierno, por el momento. Estamos en una situación de crisis y de sobrevivencia. El gobierno tiene que suministrar todo y aplicar todo el peso de la ley. El robar por pobreza es un argumento muy infantil. El gobierno está garantizando el suministro de alimentos. La responsabilidad de informar sobre este tipo de hechos, depende de los órganos de inteligencia, pero cada estado o municipio debe hacer su parte”.

Focos rojos en el Valle de México.

De acuerdo con autoridades del gobierno de la Ciudad de México y federal, los robos son organizados por diferentes personas, quienes abren grupos en Whatsapp, Facebook, Telegram y otras aplicaciones. Los mensajes grupales, con los que se incita a robar, y en el que se encuentran personas en el que se conocen entre sí, ya son investigados por el Centro Nacional de inteligencia (CNI), el cual ha comenzado a abrir expedientes sobre los incitadores y las personas que tienen en común en cada chat, a partir de equipos de rastreo cibernéticos.

Las autoridades federales, de la Ciudad de México y de otros estados, revisan las cámaras de seguridad de los comercios donde se ha registrado la rapiña, para comparar los rostros captados en los videos, con las imágenes que tienen en el perfil de las aplicaciones, y a partir de ello, abrir una carpeta de investigación que será presentada a un juez para solicitar su captura.

El pasado 23 de marzo, LA SILLA ROTA informó sobre el despliegue de cinco mil 500 elementos por saqueos en dos mil 242 comercios de autoservicio, de electrodomésticos y ropa, ubicados en las 16 alcaldías de la Ciudad de México por parte de grupos de choque y organizaciones sociales durante la contingencia generada por la propagación del virus COVID-19.

El documento, consultado por LA SILLA ROTA menciona que los elementos están listos a partir desde las 06:00 del 23 de marzo- y “de manera permanente mientras la contingencia por el covid-19 se mantenga”.

“El Primer Superintendente, Subsecretario de Operación Policial, a partir de las 06:00 horas del lunes 23 de marzo y hasta que la contingencia sea controlada, apoyado de los Coordinadores Generales de Policía de Proximidad Zona Centro, Norte, Oriente, Poniente, Sur y Policía Metropolitana, así como de los Directores Generales Regionales y de Área, coordina y supervisa se cumplan las siguientes misiones”, menciona el escrito, el cual forma parte de un documento en el que participan diferentes instancias de gobierno de la Ciudad de México.

El documento pide a los elementos a evitar el uso de la fuerza, sin embargo, menciona que la misma se aplicará en base a la Ley de Regula el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad pública del Distrito Federal en su artículo 10

“Cuando no sea posible disuadir la acción violenta en que incurre la multitud se empleara de forma gradual la escala del uso de la fuerza, según establece la Ley de Regula el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad pública del Distrito Federal en su artículo 10, siendo estos:

I. Persuasión o disuasión verbal;

II. Reducción física de movimientos;

III. Utilización de armas incapacitantes no letales;

IV. Utilización de armas de fuego o de fuerza letal”.

Estado de México

LA SILLA ROTA consultó a las autoridades del Estado de México, quienes informaron que los operativos interinstitucionales se centran en los 18 municipios de la entidad con mayor riesgo de saqueos en 100 tiendas. Hasta el momento se tienen identificados a 11 grupos en Facebook a través de los cuales se hacen convocatorias o invitaciones para cometer los robos.

A través de dichos grupos se han hecho más de 40 llamados o convocatorias, de los cuales 22 se llevaron a cabo durante el fin de semana y el martes.

“Entre ellos están Ecatepec, Tultitlán, Naucalpan, Tecámac, Tlalnepantla, Zumpango, Chimalhuacán, Neza y La Paz. En esos municipios se reforzó la presencia de la Guardia Nacional, además de las Policías estatal, municipal y Fiscalía”.

Las autoridades del Estado de México comentaron que los saqueos, se llevan a cabo para el robo de teléfonos celulares y aparatos electrónicos.

“Desde la semana pasada han sido detenidas y presentadas al Ministerio Público 19 personas relacionadas con estos robos, y han realizado por lo menos un par de cateos”.

En Veracruz, advierten de hasta 10 o 15 años de cárcel

Centros comerciales de la zona norte de la ciudad de Veracruz hicieron uso de barricadas de tarimas y filas de carritos en sus accesos principales, mientras que algunas decidieron anunciar un cierre anticipado de sus servicios durante este miércoles, tras las amenazas de saqueos que circularon en redes sociales.

El patrullaje de personal de la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Naval y la Policía Municipal fue reforzado; personal policiaco advertía a quienes se detuvieran en las inmediaciones de los centros comerciales que continuaran su circulación, para evitar la aglomeración de personas.

La instrucción era intervenir a quienes no atendieran la recomendación de los patrulleros.

Desde el jueves 19 de marzo se difundió un mensaje en redes sociales en la que se convocaba a los usuarios a participar en saqueos de centros comerciales para prevenir desabasto de insumos en los hogares por la cuarentena voluntaria sugerida para prevenir contagios de coronavirus; la cita sería el miércoles 25 de marzo.

Ese mismo día la Secretaría de Seguridad Pública informó que se investigaba la procedencia de los mensajes para identificar la ubicación de los responsables, a través del trabajo de la Policía Científica.

El titular de la dependencia, Hugo Gutiérrez Maldonado, afirmó que se presentarían las denuncias ante la Fiscalía General del Estado para que se aplicara la ley a quienes resultaran responsables de generar pánico e incitar a este tipo de actos, lo mismo que a quienes se atrevieran a participar en estos eventos.

En un comunicado que difundió la SSP se detalló que "las personas que promuevan saqueos recibirán entre 10 y 15 años de cárcel."

Un grupo de al menos 30 personas encapuchadas saqueó las instalaciones de Chedraui ubicada en Santa Cruz Xoxocotlán, municipio conurbado a la capital del estado. El modus operandi fue similar al utilizado en el Estado de México a través de convocatoria en redes sociales.

CON INFORMACIÓN DE CITLALLI VELÁZQUEZ Y CHRISTIAN GONZÁLEZ / CORRESPONSALES