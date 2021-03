Delfina Gómez llega a la SEP a despedir personal

La maestra Delfina Gómez, recientemente nombrada titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), llegó a la dependencia bajo el discurso de la austeridad republicana promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ha iniciado una política de reducción de personal.

En un oficio dirigido a subsecretarios, directores generales, titulares de órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales de la SEP, con fecha del miércoles 10 de marzo, la funcionaria federal solicitó que en los próximos días le presenten una propuesta de reducción de personal.

"Me permito distraer su atención en relación a la política de austeridad que nuestro señor presidente ha impulsado y ha dado el ejemplo de que se puede tener un desempeño honesto y en estricto apego a la Ley.

"Dentro del complicado contexto por el que estamos pasando en esta pandemia, les pido muy atentamente reconsideren el número de personal a su cargo, solicitando atentamente me presenten en los próximos días su propuesta de reducción de personal", lanzó en el texto.

La Silla Rota pidió postura a la SEP sobre este oficio firmado por la secretaria Delfina Gómez, pero no hubo respuesta.

La maestra adelantó que los mandos de la SEP serán convocados próximamente a una reunión presencial para estudiar las propuestas de reducción de personal, para que esto entre en vigor a la brevedad posible.

Dentro del escrito, Gómez cita una frase de Benito Juárez:

"Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado".

Debido a lo anterior, la titular de la SEP llamó a los mandos de la dependencia a evitar actos de opulencia y desempeñarse con medianía.

En diciembre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Delfina Gómez como nueva titular de la Secretaría de Educación Pública.

Sin embargo, tuvo que esperar hasta 2021 para ocupar el cargo, ya que esperó a que Esteban Moctezuma, su antecesor, fuera ratificado por el Congreso como embajador de México en Estados Unidos.

LAS POLÉMICAS DE DELFINA

En medio de la contienda electoral por la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez fue acusada por el entonces presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, y la entonces candidata panista al gobierno mexiquense de descontarle el 10% del salario a sus trabajadores cuando era alcalde de Texcoco.

El dinero de alrededor de 200 trabajadores del ayuntamiento, que sumaba 13 millones de pesos, terminó presuntamente en una asociación de Higinio Martínez, entonces alcalde de Texcoco.

Además, de acuerdo con los panistas, durante 30 meses la administración de Gómez desvió 36 millones de pesos a la cuenta personal del entonces tesorero local y hermano de Higinio, Alberto Martínez.

Ese dinero era parte de la retención del 5% que se le aplicaba a los trabajadores del ayuntamiento para un fondo de ahorro, según la acusación.

Esto significa, según el PAN, abuso de autoridad, peculado, enriquecimiento ilícito protagonizado por Delfina Gómez.

Al respecto, Delfina reconoció que esos descuentos sí se realizaron a petición personal: "Un grupo de trabajadores solicitó de manera voluntaria un descuento vía nómina de su salario, que se hizo de manera tan legal que por eso aparece en los documentos".

"Algunos solicitaron descuento para Fonacot u otros rubros (...) y lo referente a cuestiones de organización política o instituciones eran menos de 200", agregó.

Delfina aseguró que tenía cartas que indican que los trabajadores pidieron el descuento de manera personal.

(Luis Ramos)