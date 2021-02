Del odio al amor sólo hay un paso entre López-Gatell y The Lancet

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, tiene una relación de amor y odio con la revista médica británica The Lancet, a la que señaló de escribir "francas mentiras" en septiembre del año pasado, pero que elogió hoy por presentar los resultados de la fase III de la vacuna rusa Sputnik V.

En la conferencia mañanera de este martes, el subsecretario calificó de "muy prestigiada" a la revista científica británica, al hablar sobre la publicación de los resultados del ensayo clínico de Fase III Sputnik V, desarrollada por el Centro Gamaleya de Epidemiología y Microbiología.

La publicación de los resultados de esta vacuna en la revista le dieron un respiro a López-Gatell, quien fue duramente cuestionado durante varias semanas por la compra de la vacuna rusa sin conocer los resultados del ensayo clínico, ya que existían dudas sobre su eficacia y seguridad.

"Es por eso muy grato y francamente una grata sorpresa, no sabía yo que iba a salir hoy el artículo de Sputnik V, ayer por la noche todavía me preguntaban cuándo iba a salir en Lancet, yo sabía que iba a salir en Lancet. Nos lo dijeron los rusos, les creímos a los rusos. Cumplieron, cumplimos", enfatizó el subsecretario.

Sin embargo, López-Gatell no siempre pensó lo mismo acerca de The Lancet, ya que el pasado 18 de septiembre la descalificó por el texto titulado "Comprender las muertes de personal de salud mexicano por covid-19", en el cual se criticó la estrategia del gobierno para hacer frente a la pandemia, que hasta ese momento había causado la muerte de mil 410 trabajadores de salud y 104 mil 590 infectados.

En esa ocasión. López-Gatell criticó al medio: "Insisto, en que me llama la atención hoy a propósito de una nota, una nota de prensa, que a veces no es otra que eso, que veo en esta revista británica muy conocida, The Lancet, donde relatan con mucha soltura las características de la respuesta México e incurren en francas mentiras, como decir que tenemos una política de no realizar pruebas o no rastrear contactos".

En esa publicación, The Lancet señaló que las muertes del personal de salud en México por covid-19 eran por una combinación de factores como la falta de equipo de protección, dificultad para acceder a las pruebas de diagnóstico y la contratación informal de médicos y enfermeras.

"La pandemia de covid-19 ha acumulado miseria en México, con más de 70 mil muertes, un recuento sólo superado por Estados Unidos, Brasil e India. El país ha seguido una estrategia de no realizar pruebas extensivas o de rastreo de contactos, sino monitorear la capacidad del hospital para informar la relajación de las restricciones", criticó el medio británico.