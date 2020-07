Del "no te acerques a mí, tengo covid" a la alegría de volver a jugar

El brillo regresó a los ojos del pequeño Moisés, quien a sus cinco años logró vencer al covid-19. El cubrebocas blanco que lleva puesto es más grande que su pequeño rostro, pero lo sigue usando por prevención para salir a jugar en las calles de Azcapotzalco, donde vive con su familia.

Hace poco más de un mes La Silla Rota publicó la historia de este menor, quien vive en San Miguel Amantla, un pueblo originario de Azcapotzalco. En el lugar hay 10 casas pequeñas y se registró un brote de covid-19 en el que tanto niños como adultos se contagiaron, lamentablemente una persona falleció.

Sandra Cuevas, presidenta de la Fundación por un México Bonito, conoció a Moisés cuando llegó a su hogar para sanitizarlo. En esa ocasión el menor sólo la miró desde lejos y le dijo: "Es que yo tengo covid".

Cien niños y adolescentes se han enfermado de covid en Azcapotzalco

Cuando ella regresó a esta zona de Azcapotzalco, encontró al pequeño Moisés ya recuperado tras haber luchado contra el covid-19. Sin embargo, él no es el único menor que se ha contagiado de coronavirus en esta alcaldía de la Ciudad de México.

De hecho, en esta alcaldía se han contabilizado 100 casos confirmados de covid-19 de niños y adolescentes. Moisés es uno de los tres niños de 5 años que se han contagiado. Asimismo, tres bebés de meses se han enfermado a causa del virus Sars-CoV2, tal es el caso de la pequeña Nancy, quien con sólo seis meses de vida también luchó para vencer a esta enfermedad.

Cuevas relató que llegó a la colonia Cosmopolita para sanitizar 10 casas, entonces una mujer cruzó la calle para alcanzarla y pedirle que le ayudara a desinfectar su hogar porque su bebé había tenido covid-19.

"Yo no conocía a la señora, ella me vio en la calle, me pidió el apoyo de la sanitización y entramos a su casa", comentó Cuevas. Aurora, madre de la menor, le contó que Nancy acababa de terminar su cuarentena, después de que los síntomas de covid-19 la hicieron que terminara en el hospital, donde le dieron el diagnóstico. Curiosamente sólo la bebé se contagió de coronavirus, ya que el resto de su familia salió negativa en la prueba.

"Ya no pregunté más, la verdad es que ya no quise hablar más con ella porque dos de mis muchachos ya se contagiaron de covid, entonces cuando llego a una casa donde hubo la enfermedad, tratamos de hablar lo menos posible con las personas, nos metemos, sanitizamos, salimos y nos vamos", explicó la presidenta de la Fundación Por un México Bonito, quien estima que para finales de julio ya se habrá sanitizado 10 mil casas de Azcapotzalco.