"Dejen de estar jugando", clama familiar por falta de medicinas para niños con cáncer

El Hospital Infantil de México Federico Gómez enfrentó desabasto de medicamentos desde el año pasado y en lo que va de 2020 también han faltado fármacos para quimioterapias en dos ocasiones, situación que preocupa a los padres de los niños atendidos ahí. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador y las autoridades del Sector Salud niegan que haya problemas de abasto.

"Pido más que nada, que dejen de estar jugando, porque a final de cuentas son vidas, que tengan un poco más de coherencia incluso en sus comentarios, porque mucha gente nos han catalogado que no somos madres o padres con niños con cáncer, que solamente somos alborotadores y pues dices si estuvieran en mi situación harían exactamente lo mismo y hasta más, porque tienen los medios más a su disposición", enfatiza Esperanza Paz, mamá de Hermes, uno de los niños que se vio afectado por el desabasto.

La Silla Rota dio a conocer el lunes pasado el caso de Hermes, quien no pudo recibir su quimioterapia porque en el hospital no tenían ciclofosfamida. Este jueves por fin le aplicaron el tratamiento porque la familia compró el medicamento, aunque no consiguieron la dosis completa.



Este jueves en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador y el gabinete de Salud aseguraron que no hay desabasto de medicamentos oncológicos y que si faltan en el Hospital Infantil de México es porque el director no los ha pedido.

"Bueno, los medicamentos especialmente, el Metotrexato no hay desabasto, se compró en el extranjero. Actualmente la semana pasada llegó un embarque de 17 claves de 24 oncológicos que ya teníamos en el radar de que iba a haber demanda por el mismo problema de la empresa. Los hospitales donde reportan desabasto normalmente son los institutos nacionales, el infantil, y ellos en cuanto nos pidan el medicamento, el director nos pida, nosotros a las 24 horas, 48 horas surtimos", aseguró Alejandro Antonio Calderón Alipi, titular de la Coordinación Nacional de abastecimiento y Distribución de Medicamentos e Insumos del Insabi.

Sin embargo, alrededor de 50 niños no han recibido su quimioterapia en el Hospital Infantil porque no hay ciclofosfamida ni vincristina. Esperanza explica que el problema es que tampoco los pueden adquirir por fuera, ya que no hay en las farmacias. Ella consiguió el de su hijo gracias a que un compañero que ya está en vigilancia se lo vendió por 2 mil 400 pesos.

"Ahorita la situación real en todo el país es que no se puede conseguir, porque no lo hay, aunque nos den la receta, no lo encontramos por ningún lado. Están esperando para que le den acceso al país al medicamento", destaca.

Respecto al comentario de que si falta medicamentos es porque el director no los pidió, Esperanza dice que "eso sería como algo absurdo, porque a diario el doctor está tratando de conseguirlo. Aquí la situación es que a partir del día 31 (de diciembre) acabó el contrato de la empresa con el hospital. Ahorita, a partir del 1 de enero pues ha habido más desabasto, pero no solamente aquí, es totalmente nacional".

El pequeño Hermes tiene 4 años 11 meses y desde hace un año tres meses en atendido en este hospital de alta especialidad. Ya se encuentra en la etapa final de su tratamiento, le faltan dos quimioterapias para concluir.

A Esperanza le preocupa porque no sabe si dentro de un mes, cuando le toca la siguiente quimioterapia a su hijo, tendrán que volver a pasar por esta misma situación. "Está ya en la recta final, la preocupación es qué es lo que realmente va a pasar, por ejemplo, ahorita nos decían que hasta el día lunes se iba a surtir este medicamento, pero realmente es incierto, no sabemos si realmente lo traigan ese día", destaca.

Israel Rivas, padre de Dhana que también es atendida en este hospital, enfatiza que lo que dijeron las autoridades respecto al abasto "es una mentira. No hay el medicamento, ni siquiera en farmacias. Como siempre, me parece que el gobierno se quiere justificar y quiere buscar culpables en lugar de buscar soluciones y eso es lo grave".

Aunado a esta situación de desabasto, en el Hospital Infantil hay incertidumbre por el cambio en el sistema de salud, con la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar.

En las entradas hay letreros en los que se indica: "El Hospital Infantil de México Federico Gómez, como Instituto Nacional de Salud, no otorga atención de primer y segundo nivel, le conviene ir a su clínica porque el servicio es gratuito. Con base en la ley, los padecimientos no incluidos en el antiguo Seguro Popular deberán pagar las cuotas de recuperación correspondientes".

El nuevo Insabi no cubre al tercer nivel de atención, aunque de acuerdo con las autoridades, se prevé que antes de que concluya 2020 ya todos los servicios sean gratuitos. De hecho también en la mañanera, el presidente López Obrador lanzó un llamado para avanzar en la gratuidad de los servicios.

"Le pido a los directores de los institutos que nos ayuden y que levanten la mano los que quieran iniciar el proceso. Si son 21, 23, a ver, por dónde empezamos", expresó el mandatario.

Mientras tanto, los familiares de pacientes tienen dudas, como María Elena Pérez, quien estaba esperando afuera del hospital para que le dieran una cita a su hija, quien tiene 11 años y necesita ser atendida porque se le inflamaron los ganglios del cuello.

María Elena Pérez busca una cita par su hija de 11 años (Foto: Mariluz Roldán)

"Yo sí tengo el Seguro Popular, pero está el letrero de que ya no nos lo van a hacer válido. Creo que lo están aceptando cuando ya tiene pacientes con tratamiento, ahí sí les están recibiendo sus pólizas, pero yo que vengo de nueva vez, ya no me lo van a hacer válido", dice preocupada, ya que no sabe cuánto tendrá que pagar por los estudios que requiere su hija.

Afuera del hospital también estaba esperando Raúl Ramos Guzmán, originario de Guerrero, quien trata de conseguir donadores para que puedan operar a su hijo de nueve años. Su pequeño sufre de convulsiones a causa de un coágulo en la cabeza.

Ellos vienen desde Moyotepec de Juárez, del Hospital de Tlapa los enviaron a la Ciudad de México para que el menor fuera atendido. Raúl explica que en el Centro de Salud que hay allá, ya no tienen medicamentos ni doctores.

"En la montaña prácticamente no contamos con servicio médico y si va uno, pues luego dice que los vecinos son malos. Siempre le ha pasado así a la comunidad en donde estamos, los doctores siempre buscan un pretexto para salirse de ahí, esa es la dificultad que tiene el pueblo de Moyotepec", detalla.

"Yo no veo mucho cambio de este gobierno, porque casi está lo mismo y no puede mandar personal para el centro de salud. Espero que de aquí en adelante pueda mandarnos médicos a las montañas marginadas de Guerrero, porque estamos casi abandonados, allá no contamos con servicio", pide Raúl, quien espera poder regresar pronto a casa con su hijo.