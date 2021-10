Dejaré Presidencia si 51% vota no en consulta, aunque no sea vinculatoria, promete AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes que aunque la consulta de revocación de mandato de 2022 no alcance la participación requerida para ser vinculante, si el 51 por ciento vota por el "no", dejará la Presidencia de la República.

"Si la gente dice ´no queremos que continúe el presidente´, me voy sin ningún problema", expuso López Obrador en conferencia mañanera.

"Aunque no se llegue al 40% (requerido para que la consulta sea vinculatoria), que ojalá eso lo cambiemos después para reducir el porcentaje, si participa el 39% ya no tiene carácter vinculatorio.

"Por eso es que no van a llamar a que la gente participe, no quieren que se tenga el 40%. Pero si se tiene el 30%, y la mayoría, 51%, dice cambio, 49 dice se queda, me voy, porque no se puede gobernar un país como México sin autoridad moral", aseguró el mandatario mexicano.

El presidente López Obrador criticó la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Revocación de Mandato que presentó un grupo de oposición el jueves ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"¿Qué es lo que están haciendo? Simulando. Primero, es una incongruencia que quienes se dicen demócratas rechacen mecanismos de democracia participativa en donde la gente va a tener la oportunidad de manifestarse (...) ¿Qué es lo que hay en el fondo? Politiquería", lanzó.

OPOSICIÓN BUSCA MODIFICAR REVOCACIÓN DE MANDATO

Con el objetivo de lograr que se retire de la Ley de Revocación de Mandato la palabra "refrendar", la coalición Va por México presentó el jueves ante la Corte una acción de inconstitucionalidad.

Después de entregar el documento, el coordinador panista Jorge Romero afirmó que la alianza entre estos tres partidos de oposición "sigue firme" y aseguró que en el Congreso cuentan con los votos necesarios para ser un contrapeso a la coalición de Morena con los partidos Verde y del Trabajo.

"Ninguna ley secundaria puede ampliar modificar o sustraer lo que dice la Constitución y con esta ley de revocación de mandato se amplía indebidamente la pregunta", dijo.

El coordinador perredista Luis Cházaro consideró que esta medida "significa decirle no a un gasto excesivo que el pueblo no necesita". En agosto el Instituto Nacional Electoral cálculo que el gasto de esta consulta programada para marzo asciende a un promedio de 4 mil millones de pesos. Por esta razón la coalición adelantó que el próximo miércoles presentará su propuesta de presupuesto alternativo 2022.

El coordinador priista, Rubén Moreira, afirmó que revisarán a detalle el presupuesto que solicitó el INE.

El diputado panista Santiago Creel solicitó a la Corte que aborde el tema a la brevedad.

(Luis Ramos)