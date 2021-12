Dejarán de pagar $35 mil de colegiatura en CIDE; es "compra de voluntades", acusan

Especialistas consultados con La Silla Rota coincidieron en que la medida de no cobrar colegiaturas ni cuotas es buena, aunque resaltaron que no es un plan de Álvarez-Buylla, sino que es algo que se estipula en la Ley General de Educación Superior. (Archivo)

La directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, anunció con bombo y platillo que a partir de 2022 ya no cobrarán colegiatura en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que es de poco más de 35 mil pesos semestrales. Estudiantes y especialistas consideran que aunque la idea es positiva, todo apunta a que busca "comprar voluntades" de los alumnos que rechazan al nuevo director general.

En la sesión donde se oficializó la designación de José Antonio Romero Tellaeche como director general del CIDE, Álvarez-Buylla indicó que "a partir del próximo año nadie tendrá que pagar ni colegiatura ni ningún tipo de cuota en los centros públicos del Conacyt", y destacó que esto incluye al CIDE, que ya no tendrán que pagar "onerosas cuotas".



"Están comprando voluntades, nos están casi casi queriendo sobornar, extorsionar con el clientelismo académico, no sé si eso existe, pero hay una promesa de dinero a cambio de aprobación", criticó un alumno del CIDE que pidió que no se publicara su nombre por temor a represalias.

El estudiante, quien forma parte de la comunidad que tomó de manera pacífica las instalaciones del CIDE tras la designación de Romero Tellaeche, declaró a La Silla Rota que sí quieren que se eliminen las colegiaturas, pero la duda es de dónde sacarán más dinero, si el que hay actualmente no es suficiente para cubrir todos los requerimientos de la institución.

El alumno explicó que la colegiatura en el CIDE cuesta 35 mil 500 pesos el semestre, es decir, 71 mil pesos al año, pero resaltó que la mayoría de los estudiantes tiene beca, por lo que pagan casi nada o muy poco, como en su caso.

"Sí se necesita eliminar las colegiaturas, ahora, por qué no nos tragamos el discurso, pues si están dejando de pagar sueldos, si están dejando de pagar los estímulos, si se está manifestando el sindicato porque llevan un año sin pagar proyectos ya realizados, si a nivel federal toda la administración pública tuvo un recorte del 75% el año pasado y si cada vez está aumentando la austeridad republicana, qué me va a garantizar que haya recursos", dijo el estudiante.

Señaló que Romero Tellaeche les indicó en varias ocasiones que se van a eliminar las colegiaturas y recordó que es algo que ha querido hacer el CIDE desde hace años, pero no se logró porque no hay dinero suficiente como para no cobrar a los alumnos.

"EL PROBLEMA ES QUE LAS INSTITUCIONES COBRAN CUOTAS PORQUE NO LES ALCANZA"

Especialistas consultados con La Silla Rota coincidieron en que la medida de no cobrar colegiaturas ni cuotas es buena, aunque resaltaron que no es un plan de Álvarez-Buylla, sino que es algo que se estipula en la Ley General de Educación Superior, pero no se ha concretado por la falta de recursos en las instituciones.

Roberto Rodríguez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dijo que en términos generales la noticia es buena, pero que debe ser matizada con base en tres consideraciones: primero, que la mayoría de los centros públicos no cobran cuotas ni colegiaturas; que gran parte de los estudiantes de posgrado son beneficiarios de becas del Conacyt, y que sería de esperarse que incluso los alumnos de licenciatura de estos centros públicos de investigación tengan acceso a una beca.

Sin embargo, el especialista de la UNAM indicó que hay un trasfondo en el anuncio que hizo Álvarez-Buylla sobre este tema, ya que lo hizo en la sesión de designación del nuevo director del CIDE, donde ya se esperaba que los alumnos iban a protestar.

"Creo que también tiene una lectura de tipo político, Conacyt ha estado recibiendo críticas continuas respecto a las políticas que ha impulsado y los enfoques ideológicos, sobre todo sobre cómo se debe conducir la ciencia, las humanidades, el desarrollo económico en el país, para elementos tales como la elección de directivos en los centros públicos de investigación, la más reciente el CIDE. Sí creo que es una noticia que busca compensar estas severas críticas de un amplio sector de las comunidades de ciencia y tecnología en México", declaró Rodríguez.

Alma Maldonado Maldonado, especialista en educación e investigadora del Cinvestav, señaló que "es claro que es un anuncio para calmar los ánimos que están encendidos por cómo se dieron las cosas en el CIDE, empezando porque no se dio la votación como se debía, por lo menos es lo que dio a conocer el representante del INE, entonces creo que ante la preocupación del nombramiento de este señor Romero, ante las protestas que hay en este momento en el CIDE, con la toma de las instalaciones, se antoja muy complicado el panorama y dar el anuncio de la gratuidad parece simplemente muy ventajoso".

La especialista del Cinvestav recordó que no es un tema de Álvarez-Buylla, sino que está establecido en la Ley General de Educación Superior, donde se indica que debe ser gratuita toda la educación superior, ya sea licenciatura, especialidades y posgrado.

Destacó que el problema es que las instituciones cobran cuotas porque no les alcanzan los recursos para cubrir los gastos, aunque el gobierno se comprometió a dar un fondo para cubrir esa gratuidad.

"Entonces me parece demasiado demagógico que Álvarez-Buylla diga que ahora no van a cobrar cuotas sin garantizar los recursos que van a utilizar para compensar los gastos que se necesitan y que se utilizan con las cuotas", dijo Maldonado Maldonado.

