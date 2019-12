Dejan solo a Mujica durante discurso de AMLO, pero presumen 'selfies' con él

José Mujica, ex presidente de Uruguay fue el invitado de honor durante el informe presentado este domingo por Andrés Manuel López Obrador en el marco de su primer año como jefe del Ejecutivo.

Ante la presencia de Mujica, distintos funcionarios, desde Marcelo Ebrard, quien lo le dio la bienvenida a suelo mexicano, así como la diputada Dolores Padierna y la dirigente de Morena Yeidckol Polevnsky, o los gobernadores Omar Fayad y Alejandro Murat -incluso el hijo mayor de AMLO: José Ramón López Beltrán- compartieron en sus cuentas de Twitter selfies que se tomaron con el ex mandatario que logró la legalización de la marihuana en el país uruguayo.

"Cuando se trata, porque no creo que que aplique en todos los casos, pero cuando se trata de buenos dirigentes, como decía José Martí: ´los años pasan madurando no envejeciendo´; esto aplica para nuestro invitado especial, Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay", dijo López Obrador este domingo.

Aquí la serie de selfies que Mujica regaló este domingo 1 de diciembre en el Zócalo de la CDMX:

Un honor saludar en un día tan especial para el pueblo de México ???? al Expresidente de la República Oriental del Uruguay ????. Ejemplo de lucha, perseverancia, congruencia, honestidad y dignidad para América Latina y el resto del mundo ??. El Gran Pepe Mújica. pic.twitter.com/ujgEkeC6Da — ???? José Ramón ???? (@30JR38) December 1, 2019

"Con el pueblo todo, sin el pueblo nada" Benito Juárez, "que viva la #4aTransformación" @lopezobrador_ #YoConAMLO #1DeDiciembre #YoConYeidckol pic.twitter.com/parYPEuPf9 — Yeidckol Polevnsky (@yeidckol) December 1, 2019

Con Pepe Mujica quien hizo una transformación de fondo en Uruguay, hoy es un orgullo tenerlo en nuestro país.????#GobiernoDelPueblo pic.twitter.com/HZ0y9itl51 — Dolores Padierna (@Dolores_PL) December 1, 2019

Un honor saludar a José Mujica, expresidente de Uruguay, quien nos acompaña hoy en la celebración del primer año de Gobierno del presidente @lopezobrador_ #GobiernoDelPueblo pic.twitter.com/z8Up7WzgPd — MiguelTorrucoMarqués (@TorrucoTurismo) December 1, 2019

Saludo al ex-Presidente de #Uruguay José Mujica en el marco del informe del 1er año de Gobierno del Presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/Yij6W5cZKG — Alejandro Murat (@alejandromurat) December 1, 2019

Un hombre sobrio y liviano de equipaje. Ex Presidente Mujica, un honor coincidir con usted. pic.twitter.com/kwjfRsxDCQ — Omar Fayad (@omarfayad) December 1, 2019

Con el Ex-presidente del Uruguay ???? ?José Mujica, quien como los buenos vinos no envejece sino madura. El invitado de honor del presidente ?@lopezobrador_? pic.twitter.com/PzK1z9bdbn — Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) December 1, 2019

Con el expresidente de Uruguay José Mujica; quien sabiamente decía: "El legado es haber vivido al mango, con aciertos y con errores. Triunfar no es tener plata, es levantarse cada vez que uno se cae." Hoy acompañamos al Presidente en el evento de primer año de gobierno. pic.twitter.com/jkGcjnwi6g — Mario Delgado (@mario_delgado) December 1, 2019

Hace tiempo tuve la oportunidad de entrevistar al "Presidente más pobre del mundo", José Mujica, y aprender de su pensamiento.



Un hombre que con humildad transformó a su país. Él demostró que no se necesitan lujos para servir al pueblo



Hoy acompañó al Presidente @lopezobrador_. pic.twitter.com/tJkEZUJuSX — Zoé Robledo (@zoerobledo) December 1, 2019

