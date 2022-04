Dejan fuera de aspirantes al INAI a cercano a titular de SEGOB

Las comisiones unidas de Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y la de Justicia citaron para este 1 de abril a sus integrantes para la discusión y en su caso la aprobación del dictamen para elegir a los dos nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), que sustituirán a los salientes Oscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

En la reunión, programada para el mediodía del 1 de abril, ambas comisiones presentarán el listado de las y los candidatos que a su consideración reúnen las condiciones de elegibilidad para ocupar los cargos que quedarán vacantes en el INAI.

El dictamen propondrá a cuatro mujeres y tres hombres como elegibles, y serán electos por el Pleno del Senado una mujer y un hombre, adelantó la semana pasada a La Silla Rota la secretaria de la Comisión de Anticorrupción, Xóchitl Gálvez.

En la lista de 48 aspirantes a ocupar una de las dos sillas de comisionado del INAI, destaca que entre los candidatos que no llegaron a la siguiente etapa está Ricardo León Caraveo, actual presidente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y quien fue colaborador de Adán Augusto López cuando el actual secretario de Gobernación fue gobernador de Tabasco.

Aunque hubo información de que hubo senadores de Morena que se oponían al dictamen, las fuentes citadas afirmaron que se trata del ex comisionado para la Reconstrucción en la capital, César Cravioto -que no pertenece a ninguna de las comisiones- quien buscó proteger a León Caraveo y Bonilla, dos de los candidatos con los que simpatizaba la bancada de Morena, no pasaron.

Con el dictamen listo para ser discutido, en caso de ser aprobado este 1 de abril, la votación para elegir a los nuevos comisionados del INAI podría celebrarse la próxima semana ante el Pleno.

LISTADO DE ASPIRANTES

Integran lista de elegibles para ocupar dos posiciones de comisionados en el INAI.

¿QUIÉN ES QUIÉN ENTRE ASPIRANTES AL INAI?

- Ana Yadira Alarcón Márquez, actual secretaria Técnica del Pleno del INAI.

Es Licenciada en Derecho por la Universidad La Salle, cuenta con una Maestría en Derecho por la UNAM.

A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos entre ellos: Consejera de la Judicatura del Distrito Federal, Asesora del Grupo Redactor de las Leyes Secundarlas de la Reforma Político-Electoral 2014, Secretaria Técnica de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte. LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, Directora General Adjunta de Apoyo Jurídico Institucional en la SFP, Secretaria Técnica del PAN, para los trabajos de la Reforma del Estado, especialmente para la Reforma Electoral, Asistente Jurídico del Subcoordinador de Reforma Fiscal en el equipo de transición del Presidente Electo, Vicente Fox Quesada, candidata a diputada federal por el Distrito 8 en el Distrito Federal por el PAN y diputada federal suplente electa en la legislatura LXII del PAN.

- Josefina Buxadé Castelán, e s una docente y política mexicana. Ha sido Diputada local y Comisionada Propietaria en la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. Destaca su experiencia en temas como transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales

Es Licenciada en Comunicación en la Universidad Iberoamericana Plantel Santa Fe y cuenta con una Maestría en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona.

- María de los Ángeles Ducoing Valdepeña, fue Comisionada Presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP).

Es Licenciada en Derecho por la Universidad Santa Fe A.C., cuenta con Diplomado en Justicia Administrativa por parte del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guanajuato y con Diplomado en Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto, por parte de la Universidad de Guanajuato. Actualmente cursa la Maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Gubernamental, por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato.

Además preside el Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto de Guanajuato, y Colabora como integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción estatal. Es integrante del Observatorio Ciudadano Legislativo

Sobre su ejercicio profesional destaca su desempeño en dependencias como la Secretaría de Educación de Guanajuato, el Departamento Jurídico de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado de Guanajuato, la Secretaría de Gobierno, así como el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato.

- María de los ángeles Guzmán García, es Comisionada de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León .

Licenciada en Derecho y Maestra en Derecho Constitucional y Gobernabilidad, por la Universidad Auto´noma de Nuevo Leo´n. Doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid.

Ma´ster en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Escuela Diploma´tica de

Ma´ster en Estudios Poli´ticos y Constitucionales por el Centro de Estudios Poli´ticos y Constitucionales, adscrito al Ministerio de la Presidencia en Espan~a.

Ha sido Asesora en el Tribunal Electoral de la Ciudad de Me´xico; en la Quinta Visitaduri´a de la Comisio´n Nacional de los Derechos Humanos; en la Coordinacio´n de Asesores de la Oficina del Abogado General de la UNAM y en la Coordinacio´n de Asesores de la oficina del Secretario de Comunicaciones y Transportes.

Y se ha desempeñado también como capacitadora de la Ley General de Proteccio´n de Datos Personales en posesio´n de Sujetos Obligados en INAI, Presidencia de la República, Congreso de la Unión, Sedesol, SCT, SFP, Banxico, Conacyt, entre otros.

- Marina Alicia San Martín Rebolloso, Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO).

Es Licenciada en Derecho por la UNAM, con un Máster en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y un Máster Universitario en América Latina y sus relaciones con la Unión Europea por la Universidad de Alcalá, España.

En el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ocupó los cargos de directora de Análisis y Proyectos de Acceso a la Información; secretaria de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información y secretaria de Acuerdos y Ponencia de Datos Personales. Asimismo, fue directora de Colaboración Institucional y Vinculación con el Sistema Nacional de Transparencia en la Auditoría Superior de la Federación.

- Zulema Martínez Sánchez, actual Coordinadora de los Órganos Garantes Locales del Sistema Nacional de Transparencia.

Es doctoranda en Administración Pública por la Universidad Anáhuac; Maestra en Negocios Internacionales por la Universidad Anáhuac, y Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México. Además de experta en Victimología por la Universidad de Sevilla, España.

Se ha desempeñado dentro de la administración pública municipal, estatal y federal en ámbitos de servicios públicos planeación, transparencia, control y evaluación, así como del libre comercio entre México y la Unión Europea.

En agosto de 2014 fue designada por la Legislatura del Estado de México como Comisionada y a partir de agosto de 2017, es Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

El listado de los hombres esta conformado por los siguientes aspirantes:

- Hertino Avilés Albavera, Comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Maestría en Derecho Constitucional y Administrativo, por la división de estudios de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En su carrera profesional fue juez de primera instancia con residencia en el segundo distrito judicial en el Estado, Director General del Instituto Académico de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Morelos.

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos y Presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana.

- Miguel Castillo Martínez, fue Consejero Presidente del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Yucatán.

Licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Actual titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaria General de Servicios Administrativos del Senado.

Secretario de Enlace de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos de la Secretaria General en la Cámara de Diputados.

Presidente Nacional de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública y Director de Gobernación del H. Ayuntamiento do Mérida.

- Luis Felipe Nava Gomar, Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid; Maestro en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos por la misma universidad, Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y Licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac.

Ha sido investigador visitante en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia, y en la Universidad de Harvard.

Laboró 4 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Posteriormente, en España, fue becario en formación jurídico-parlamentaria en el Senado y becario en formación jurídica en el Tribunal Constitucional. Fue coordinador del Seminario de investigación de los Antiguos Alumnos del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y fue también, en dos periodos consecutivos, representante de los alumnos de posgrado en la Junta de Gobierno de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

Actualmente, es Secretario Técnico de la Comisión de Justicia del Senado de la República y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Iberoamericana.

- Luis Gustavo Parra Noriega, actualmente se desempeña como Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Datos Personales del Estado de México.

Licenciado en Derecho. Escuela Libre de Derecho.

Cuenta con Maestría en Administración y Gerencia Pública, en el INAP. Universidad de Alcalá de Henares, España.

Fue Diputado Local en el Congreso del Estado de México y Diputado Federal.

Es integrante del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, A.C.

- Ricardo Salgado Perrilliat, es Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, con estudios de especialidad en Derecho Administrativo, Bancario, Fiscal, Económico y del Sistema Financiero Mexicano; maestro en Derecho y candidato a Doctor por la Universidad Panamericana.

En su trayectoria como servidor público ha fungido como Director General de Asuntos Jurídicos del actual Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en dos ocasiones. Asimismo se desempeñó como Coordinador General en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), Director General de Asuntos Contenciosos de la Comisión Federal de Competencia (COFECO), Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Titular de la Autoridad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).





