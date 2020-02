Dejan a Rosario Robles en prisión debido a su gusto por viajar

Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, permanecerá en prisión luego de no poder revocar la medida cautelar correspondiente, según determinó el Ganther Alejandro Villar Ceballos, nuevo juez del caso.

El juez de Control dio como principal argumento para su resolución que Robles realizó al menos 30 viajes nacionales e internacionales en los últimos dos años.

Los agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que en 2019 la exfuncionaria federal hizo 11 viajes a diferentes puntos del país y fuera del país, en los que gastó más de medio millón de pesos en boletos de avión.

"Revela la capacidad económica de la imputada (...) la capacidad económica es superior a la que se ha venido presentando", indicó el juzgador.

La defensa de Robles la cuestionó sobre el tema, a lo que la exsecretaria dijo que le gusta mucho viajar y expreso su deseo por conocer otros países.

Luego del fallo en su contra, Rosario Robles consideró que la decisión es injusta.

"No soy una embustera como aquí se me ha señalado (...) es una pena anticipada, se me juzga por quien soy. Me parece muy injusto esto que estoy viviendo", lanzó en la audiencia.

El abogado de Robles dio a conocer que mañana tendrá una reunión con su cliente para determinar si apelan la resolución o interponen un amparo directo.

(Luis Ramos)