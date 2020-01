Al menos 42 niños con cáncer que son atendidos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez iniciaron el año sin recibir sus quimioterapias porque "la Secretaría de Salud no ha surtido los medicamentos", así lo denunció Israel Rivas, padre de una de las menores que es atendida ahí.

Este viernes, 12 menores acudieron al hospital para que les dieran quimioterapia en el hospital y los médicos les dijeron que regresaran el lunes porque no tenían los fármacos necesarios.

Este sábado sucedió lo mismo con otros 30 niños que tenían programado recibir su tratamiento y aún falta contar a quienes tendrían que acceder a éste el domingo.

Dejan a 42 niños con cáncer sin quimioterapia en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, la Secretaría de Salud no ha surtido los medicamentos, acusanhttps://t.co/0j0XwLas9U pic.twitter.com/TmVdvaSpjW — La Silla Rota (@lasillarota) January 4, 2020

Israel Rivas explica que en esta ocasión los papás le dijeron que "los regresaron, que no hay medicamentos en el Hospital Infantil Federico Gómez y que esto se debe a que al hospital, la Secretaría de Salud no le ha surtido estas quimioterapias tan importantes para los niños con cáncer".

"Parece que lo del Insabi es una tomadura de pelo del gobierno, no sé qué esté pasando o hay una completa desorganización, pero no se puede ser tan irresponsable de la vida y que esto vuelva a suceder, aunque lo suponíamos", señaló el padre de Dhana, quien padece leucemia linfoblástica aguda.

Destacó que si el lunes no les dan una solución van a movilizarse como lo hicieron el año pasado y protestarán hasta que sus hijos reciban el tratamiento que requieren.

"Yo estoy muy angustiada por la situación de las quimios, porque no se vale que nos hayan hecho esto, nosotros no tenemos los recursos y tenemos necesidades de que estén sanos nuestros niños. Le pido al presidente que no haga eso, que no se burle de nosotros", enfatizó Lety, quien es abuela de Pepe un adolescente de 15 años que es atendido en el hospital porque padece leucemia.

Los padres del Hospital Infantil enfrentaron el año pasado desabasto de medicamentos para sus hijos en al menos tres ocasiones, el más sonado fue el de metotrexato que se registró en agosto.

Asimismo, después de vivir estas situaciones habían expresado su oposición al cambio en el sistema de sistema de salud que implica la desaparición del Seguro Popular y la entrada en vigor del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) a partir del 1 de enero de este año.