Define AMLO qué es ser "prensa fifí"

El presidente Andrés Manuel López Obrador definió el terminó de prensa fifí y aseguró que es un término que él no inventó, el cual fue utilizado por el mandatario Francisco I. Madero para caracterizar a quienes se le opusieron.

¿Qué son los fifí? Fantoches, sabelotodo, hipócritas, doble cara, eso son", lanzó el titular del Ejecutivo federal.



Al ser cuestionado por el periodista Pedro Ferriz Hijar sobre sus dichos contra la prensa y la petición de abonar a la unidad y no a la confrontación, López Obrador comentó que sus señalamientos se dan en un marco de libertad de expresión y no de odio.

Tengan ustedes siempre presente que jamás vamos a atentar contra la libertad de expresión (...) No hay rencores, no hay odios, es el ejercicio de nuestro derecho de réplica", afirmó.

Antes, como no tenía autoridad moral el gobernante, cualquier periodista lo ninguneaba y no podía responder porque le sacaban sus asuntitos. Yo tengo autoridad moral, por eso, cuando estoy viendo que hay una actitud tendenciosa de la prensa, porque eso no tiene nada que ver con la polarización, siempre ha existido una prensa conservadora, una prensa fifí, yo no inventé la prensa fifí, se uso para caracterizar a quienes se opusieron al presidente Madero, fueron quienes quemaron las casa de los Madero, quienes hicieron una celebración en las calles cuando asesinaron atrozmente a (...) Madero", dijo.



Destacó que él tiene derecho a manifestarse al igual que la prensa tiene derecho a disentir.

