Defiende Salma Hayek uso de Biblioteca Vasconcelos en serie de Netflix

Tras la polémica por grabar algunas escenas de la serie Monarca que transmite Netflix en la icónica biblioteca José Vasconcelos también conocida como la Megabiblioteca, la actriz y productora Salma Hayek salió en defensa del proyecto.

De acuerdo con Reforma, Hayek quien es productora de la serie, comentó que la intención de realizar la grabación en la Biblioteca Vasconcelos fue con el objetivo de mostrar la riqueza arquitectónica que tiene México en este recinto, además se pagó a la Secretaría de Cultura por ocupar las instalaciones.

"No entiendo bien por qué se criticó. No cerramos la Biblioteca y para mí es un orgullo enseñar la arquitectura mexicana. No se quitaron horas de uso, filmamos de noche, y no fue una mordida, se pagó a la organización que la mantiene y pudimos enseñar que es bellísima".

La actriz veracuzana por medio de su productora Ventanarosa, junto con los hermanos Rovzar pagaron a la Secretaría Cultura encabezada por Alejandra Frausto, 311 mil 110 pesos para poder realizar la grabación de unos de sus capítulos de Monarca

Las escenas fueron grabas el 28 y 29 de enero del año pasado de la serie basada en narcotráfico y corrupción.

NETFLIX PAGA POR IMÁGENES DEL INAH

La Silla Rota informó la semana pasada que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y Netflix Internacional han completado diversas concesiones para el uso de imágenes, que son patrimonio nacional, en las producciones que lleva a cabo la empresa en México; negocio que no ha sido tan lucrativo para el gobierno mexicano.

En diciembre de 2018, recién entrad el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el INAH cobró mil 131 pesos por una secuencia de imágenes que muestra a voceadores de los periódicos Excélsior y El Universal comiendo tacos.

La imágenes fueron utilizadas para la serie "Las crónicas del taco", que Netflix lanzó en 2019 y la cual fue merecedora de un premio de la James Beard Foundation, que premia lo mejor de la gastronomía en televisión.





kach