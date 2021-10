Defiende la UNAM su decisión de mantener actividades a distancia

La Universidad Nacional Autónoma de México justificó sus procesos para la toma de decisiones sobre el regreso a las actividades presenciales a su estructura horizontal para la supervisión del debate plural.

En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a las universidades públicas por mantener actividades a distancia y urgió a que regresen a clases presenciales.

"¿Por qué se demoran las universidades en el regreso a clases, así como escuelas públicas, por qué razón, está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y está en su casa y no corre ningún riesgo, y nos vamos a acostumbrar a eso, todo eso significa atraso, si ya se vacunó a maestros y quedó de manifiesto que no hay riesgo grave para los alumnos, por qué no se regresa a clases?", lanzó el mandatario mexicano.

Debido a lo anterior, hizo un llamado a autoridades, maestros, sindicatos y alumnos de universidades a reencontrarse en las aulas porque hace falta.

"Es tóxico, enajenante, estar solo sometido a los sistemas de Internet, hay que leer también en libros, es importante el debate, la comunicación en el aula", agregó.

"Así como existen los líderes charros, existen caciques que dominan en las universidades, ellos ponen a los rectores y manejan el presupuesto en forma discrecional", señaló el presidente @lopezobrador_.

CRITICA "MAFIAS" EN UNIVERSIDADES

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo reclamos a las universidades públicas que hay mafias o caciques que dominan en las universidades públicas, que incluso son las que ponen a rectores; también cuestionó que no se vuelva a clases presenciales en estas instituciones públicas.

Puso como ejemplos a la Universidad de Guadalajara y a la UNAM, donde dijo que hay grupos de poder.

REACCIONA LA UNAM

En relación con el proceso para retornar a las actividades presenciales que en la UNAM se ha venido llevando a cabo desde hace semanas, es necesario considerar y subrayar lo siguiente:

1.- La UNAM ha sido y es una institución educativa que cuenta con una estructura horizontal, tanto para sus decisiones académicas como para la administración y supervisión de los recursos públicos. Para el efecto cuenta, en los distintos niveles de responsabilidad y decisión, con cuerpos académicos colegiados electos por las distintas comunidades, donde se analizan y debaten, en forma libre y plural, los asuntos de su competencia y se toman decisiones a través de mecanismos democráticos.

2.- La Universidad reconoce la necesidad de regresar a las actividades de manera presencial, y de hecho así ha sucedido respetando los acuerdos tomados por los consejos técnicos de las diferentes escuelas y facultades y los correspondientes a los subsistemas de Humanidades, de la Investigación Científica y de la Coordinación de Difusión Cultural, a fin de tener un retorno gradual y seguro a las instalaciones universitarias. Lo anterior se ha cumplido, particularmente en aquellos casos en los que la asistencia física de estudiantes y docentes se hace indispensable.

3.- La presencia física de la comunidad continuará creciendo con las medidas sanitarias necesarias y, como se informó desde un inicio, el regreso a las aulas se intensificará una vez que el semáforo epidemiológico pase al color verde.

4.- La presencia del estudiantado seguirá siendo voluntaria y, para quien no pueda asistir, las clases continuarán impartiéndose a distancia, tal y como ha ocurrido desde el primer día de confinamiento.

5.- La UNAM no se detuvo un solo día y, no obstante los enormes retos y desafíos que trajo la crisis sanitaria, cumple cabalmente con las y los universitarios y con México, respetando la vida académica interna de la Universidad.