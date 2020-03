Defiende Herrera estrategia de Salud en manejo de pandemia

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, defendió la estrategia implementada del Gobierno Federal al resaltar que la Secretaría de Salud informa de manera clara qué se debe hacer ante la crisis por la pandemia de covid-19 y que ya cobró dos víctimas en México.

"Por ejemplo, cuando yo comparo lo que estamos pasando ahora con respecto al 2009, hay una clara diferencia en el manejo de la crisis epidemiológica y, por lo tanto, de sus impactos en materia económica. En el 2009 una universidad pública decidió cerrar clases, después una delegación de la Ciudad de México decidió cerrar los restaurantes, lo cual era una medida absolutamente absurda, fue la delegación Cuauhtémoc. Pero si la delegación, Miguel Hidalgo, que está cruzando la calle, o la Benito Juárez, que está cruzando la calle, en el Viaducto, no lo cerraban, pues el virus no se detiene en la frontera, entonces tenía muy poco efecto", dijo en entrevista para el programa "Entredichos" del diario Reforma, del periodista René Delgado.

Herrera indicó que se vio que muchas autoridades locales, educativas tomando decisiones de cerrar sectores de la economía antes de que el sector salud lo reconociera. Y a la mejor vamos a tener que tomar muchas de ellas, pero cuando las tomas con anticipación el impacto económico es mayor.

"Lo que ahora estamos viendo es a una Secretaría de Salud que está de manera mucho más clara diciendo qué se tiene que hacer, cuándo, hablando de las fases que va a tener la enfermedad, de las medidas que se van a tener que tomar y tomándolas en el momento adecuado. Sabemos ya que a partir del próximo lunes no va a haber clases, eso tiene un impacto muy importante en la vida social, educativa, pero también económica del país, pero es muy diferente que se tome la decisión ahorita que servirá tomando 10 o 15 días antes".

El titular de Hacienda dijo que el 1 de abril habrá una postura oficial de la institución sobre el impacto de la crisis, cuando se presentan los criterios generales de política económica, pero también para que podamos medir con más cuidado cuáles son los efectos del covid-19

Advirtió además que se mezclaron tres fenómenos que se han conjugado. El año pasado fue un año de desaceleración global y de estancamiento para la economía mexicana, pero hubo una disminución de crecimiento para el conjunto de países que representan el 90% del PIB mundial, esa es la primera característica.

"La segunda fue el coronavirus, que presenta además del reto en materia de salud pública, un reto claramente en términos económicos y que la crisis haya estallado en China que es uno de los principales centros de fábricas del mundo y, por lo tanto, consume insumos y materias primas incluyendo el petróleo, hay una disminución en la demanda del petróleo, después al empezarse a cancelar viajes hay una disminución de combustible para los aviones, etcétera, y el precio del petróleo cae. Además, destacó el secretario de Hacienda, la caída de alrededor de 35 dólares por barril hasta hace 10 días", dijo a René Delgado.

Deuda, en pesos

Herrera destacó que el 73% de la deuda está en pesos, eso quiere decir que aunque se devalué la moneda, la deuda no cambia mucho porque la gran parte de la deuda está en pesos. La mayor parte de la deuda, alrededor del 81%, está en tasa fija, es decir, aunque las tasas fueran para arriba no cambia las condiciones de lo que pagamos. Más o menos el 80% de la deuda está a largo plazo, es decir, no tenemos vencimientos que tenemos que pagar ahorita, así es que aunque los mercados se cerrarán, nosotros, nosotros no tenemos necesidades de financiamiento.

Previamente, Arturo Herrera, aseguró este jueves que el gobierno mexicano abarcó todo el petróleo que contemplaba el presupuesto federal con las coberturas petroleras, utilizando este instrumento y autorreservas.

"El gobierno federal cubrió todo lo que teníamos en el presupuesto. No vamos a perder nada. Lo cubrimos a través de dos mecanismos: el 80% con una cobertura de mercado y el resto con una autorreserva", aseguró.