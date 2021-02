Defenderé la reforma a la Constitución para crear la Guardia Nacional: AMLO

Eso es lo que estamos proponiendo, ya no darle la vuelta, ya no andar con simulaciones y ¿por qué defiendo yo este proyecto?, primero, porque es muy grave la situación de inseguridad y de violencia […] Segundo, porque no hay cómo enfrentarlo si no se reforma la Constitución, y tercero, estoy proponiendo esto porque le tengo confianza al Ejército y a la Marina", puntualizó AMLO.