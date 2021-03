"Dedocrática", selección de candidatos a diputados en Morena, acusa Muñoz Ledo

Porfirio Muñoz Ledo criticó de injusta y dedocrática la selección de candidatos de Morena a elección en la Cámara de Diputados.

"Se prefirieron miembros del PRI y del PAN sobre los nuestros, las bases están indignadas en todo el país. Mario Delgado afirmó públicamente que era POR INSTRUCCIONES DE ARRIBA", criticó en Twitter donde publicó una carta dirigida a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

Diputado por Morena en San Lázaro, Muñoz Ledo dijo que el veto que se le aplicó para pertenecer a la próxima legislatura "es moralmente deleznable, políticamente inaceptable y jurídicamente impugnable. Quienes hayan sido agraviados deben defenderse por todos los medios legítimos a su alcance. La revolución de las conciencias".

pic.twitter.com/RsAysnUGaq — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) March 29, 2021

MUÑOZ LEDO PIDE REELEGIRSE Y DECIR ADIÓS A LA VIDA PARLAMENTARIA

Porfirio Muñoz Ledo, excoordinador parlamentario de la bancada de Morena en el Congreso, presentó hoy una solicitud formal "para ser considerado positivamente en la reelección de integrantes de la cámara de diputados como candidato externo plurinominal".

Oficialmente hoy en el Instituto Nacional Electoral inició el período para el registro de candidaturas a diputaciones federales.

La carta enviada a la comisión nacional de elecciones de Morena resume también los períodos más importantes de su trayectoria política Cómo que en 1997 logró ser el primer presidente de oposición en la cámara de diputados y el Congreso de La Unión.

Destacó que en el 2000 impulsó la elaboración del proyecto de reforma de estado "que contiene los lineamientos fundamentales para una cuarta Constitución de la República".

Subrayó ser pionero del partido y que durante el 2018 entregó la banda presidencial al presidente López Obrador.

"Comprenderán el sobrado interés que me anima en concluir los procesos parlamentarios conducentes para probar las iniciativas que hemos presentado", dijo.

Muñoz Ledo también se ha convertido en noticia por sus diferencias con el coordinador parlamentario Mario Delgado, pues mientras que este último acata las instrucciones que llegan de Poder Ejecutivo, Muñoz Ledo ha sido crítico a decisiones y discursos del presidente López Obrador.

A finales de septiembre del año pasado, en entrevista con La Silla Rota, Muñoz Ledo afirmó que después de contender a la presidencia nacional de Morena, la cual perdió ante Mario Delgado, no se postularía a otro encargo político, "ni siquiera a alguacil".

Negó que alguien le haya pedido postularse para llevar a un candidato específico a la candidatura presidencial de 2024, pero afirma que lo hubiera hecho "nada más de ver la corruptela que han metido".

"Mucha gente me pregunta ´¿por qué estás ahí?, ¿por tu gusto?´. Les digo ´sí y no´. Yo no tenía por qué meterme en esto, pero tengo una responsabilidad por aquello en lo que yo creo, como fundador del partido, no digo que, con sacrificio, porque para los políticos es muy agradable hacer política.

"Pero si no hubiera tomado la decisión de aceptar mi responsabilidad de presidir el partido, porque hago unidad; hubiera decidido nada más al ver esta corruptela que han metido y nada más de ver el dinero que están gastando aceptaría, para ponerlos en orden", dijo el diputado para LSR.