Dedazos e influyentismo: así se repartieron candidaturas de Morena en Sonora

HERMOSILLO.- Activistas, luchadores sociales y académicos militantes de Morena en Sonora se quedaron fuera de la lista oficial de candidaturas para las 72 alcaldías y las 21 diputaciones locales. Acusan de "dedazos", nepotismo y tráfico de influencias para colocar a personas allegadas a Alfonso Durazo Montaño, candidato a la gubernatura del estado, y su círculo cercano.

También lee: Va por México logra registro ante el INE para las elecciones 2021

Desde que se hizo público este listado, los inconformes han protestado en las instalaciones del partido en la capital sonorense, han realizado asambleas populares, e incluso han circulado videos de los mismos militantes que aseguran, no apoyarán en la campaña del exsecretario de Seguridad Pública de Andrés Manuel López Obrador.

Los manifestantes, en su mayoría, son personas que han trabajado en calle, con diferentes frentes sociales y codo a codo con los ciudadanos, pero se han quedado fuera de las boletas electorales, al igual que sus propuestas de mejorar su comunidad.

Una de ellas es Reina Castro Longoria, doctora en Ciencias en Oceanología y activista defensora del Río Sonora, quien buscó ser la candidata a la alcaldía de Hermosillo por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Al final de cuentas, le otorgaron la candidatura a Célida López Cárdenas, alcaldesa que busca su reelección.

En entrevista con La Silla Rota, la académica de la Universidad de Sonora aseguró que nunca le mostraron los resultados de la presunta encuesta con la que definieron los nombramientos. Solo recibió, al igual que los más de mil inconformes en todo el estado, la documentación con los nombres de los "ganadores".

"Queremos ver las encuestas, no ha sido abiertas. No nos las mostraron, nosotros pedimos que se abrieran las encuestas, pero no hay transparencia... Entonces, ¿hubo o no hubo encuestas? Es tan vago, es muy opaco y si hay opacidad es porque algo está mal", expresó.

Además, denunció hostigamiento y presión para que dejara su aspiración a la alcaldía de Hermosillo, y dar así, paso libre a Célida López Cárdenas.

Incluso, Castro Longoria escuchó de propia voz de los principales líderes que a las personas que obtuvieron las candidaturas "ya les tocaba".

"Me mandaron un montón de audios, mensajes por Facebook, unos audios, de gente que está trabajando para la candidatura del doctor... eso es violencia, yo no he ofendido a nadie, no le he faltado al respeto a nadie. ¿cómo me coartan mi derecho a ser votada?".

En este sentido, la luchadora por los derechos de los habitantes del Río Sonora, afectados por la contaminación de la minera Grupo México, afirmó que Morena en Sonora está secuestrado por otros intereses y no se rige por los estatutos que dieron pie al movimiento en primer lugar.

Y agregó que los verdaderos morenistas se quedaron fuera en este proceso electoral, aquellos que iniciaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su proyecto para mejorar el país.

"Ese desequilibrio alguien lo provocó, al decir: ahora le toca a fulano, a sultano. No hay congruencia, los militantes se duelen de que no quedaron, porque los cambiaron por otras personalidades. Los verdaderos morenistas se quedaron fuera y se quedaron los infiltrados. Morena está secuestrado por otros intereses, que no son los verdaderos que dieron origen", arremetió Reina Castro.

LOS NOMBRAMIENTOS DE CERCANOS A DURAZO

En las listas de las candidaturas para las alcaldías de Sonora figuran dos familiares del aspirante al gobierno del estado, Alfonso Durazo Montaño. Se trata de los municipios de Agua Prieta y Bavispe, donde se designó a su primo Jesús Alfonso Montaño Durazo, para el primero, y a Celia Montaño Durazo, su hermana.

Esta sería la segunda ocasión que Celia Montaño Durazo busca la presidencia municipal del natal pueblo del candidato, después de ser derrotada en las urnas en 2018 por el priista Cornelio Vega Vega.

Celeste Taddei.

Otro caso de nepotismo es el de la hija del superdelegado Jorge Taddei Bringas, Celeste Taddei, quien fue nombrada para la candidatura a la diputación del distrito 11 de Hermosillo.

En Cajeme, la esposa del alcalde Sergio Pablo Mariscal, Margarita Velez de la Rocha se encuentra en la lista de diputados plurinominales.

Por otra parte, en Hermosillo, Jesús David Mendoza Rivas, primo de Jacobo Mendoza Ruiz, exdirigente de Morena en Sonora y candidato a diputado en la capital, será el síndico en la fórmula para la alcaldía con Célida López.

Alberto Vázquez, quien había sido nombrado primeramente candidato a la alcaldía de Huatabampo es hermano del secretario particular de Durazo Montaño, pero fue el cambio que ocasionó las confrontaciones en esta localidad al ser nombrado Jesús Flores.

MILITANTES INCREPAN A REPRESENTANTE DEL CEN

En uno de los videos que circula en redes sociales, se puede ver a militantes del municipio de Huatabampo, quienes increpan a Jesús Valencia, representante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena.

Ellos lo cuestionan por el retiro de la candidatura para la alcaldía a Alberto Vázquez Valencia y la designación, en su lugar, de Jesús Flores Mendoza.

"¡Hubo negociación! Díganos, ¿no sabe o qué?, háblanos como el pueblo, no estés hablando como licenciado", responde un hombre de sombrero vaquero, mientras Jesús Valencia asegura que la Comisión Nacional de Elecciones retiró la candidatura en usos de sus facultades.

Por ello, las personas que lo cuestionan, aseguran que no apoyarán la campaña de Alfonso Durazo, aspirante a la gubernatura de Sonora.

NOTA ACLARATORIA DEL COMITE MUNICIPAL DE MORENA-HUATABAMPO:La decisión de la Comisión Nacional de Elecciones está... Publicado por Morena Huatabampo en Jueves, 8 de abril de 2021

"Huatabampo no apoya a Durazo y no nos hacemos responsables de lo que suceda a partir de este momento y menos en el distrito, porque Huatabampo no va a ser representado por Durazo y por esa traición que está sucediendo en Morena", se escucha la voz de una mujer.

Además, aseguraron que no reconocerán a Jesús Flores Mendoza como candidato a la alcaldía de Huatabampo.

"Nos están diciendo que quitan a nuestro candidato para poner a un señor que nosotros no reconocemos, y se llama Chuy Flores. Nosotros, Morena Huatabampo no lo reconocemos. Traidores, corruptos, marranos", grita uno de los protagonistas del video.



Esto no sucede solo en Huatabampo, sino también con las candidaturas de alcaldías y diputaciones de municipios como Cajeme, Nogales, Guaymas, donde algunos de los alcaldes buscaban su reelección, pero no las recibieron.

En cuanto a las diputaciones locales, de los 20 que fueron electos en los comicios del 2018, solo la representante del distrito 17, Ernestina Castro será quien podrá competir por su reelección en las urnas.

¿DÓNDE ESTÁN MARIO DELGADO Y CITLALLI HERNÁNDEZ?

Para la maestra universitaria, el responsable de lo que está sucediendo al interior del partido es el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo.

Reina Castro Longoria explica que serían órdenes de el líder nacional, pero que la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández tampoco ha hecho algo para solucionar la problemática.

"Es a Mario Delgado a quien se le atribuye todo esto. Pero, ¿Citlalli dónde está? No se ve. Son errores muy fuertes, no la tiene fácil este señor por lo que se le está atribuyendo, todos los desajustes que trae. Trae un desastre a nivel nacional"

Sin embargo, reconoce que todo esto no podría suceder sin que Alfonso Durazo Montaño esté al tanto de todo, e incluso de las inconformidades de los militantes afectados.

"Yo sí le dije al doctor (Alfonso Durazo) que íbamos a hacer un mitin, no me dijo no lo hagan, fue muy respetuoso, yo todo el trabajo que he hecho también fue por él, entonces no se me puede reclamar que estoy traicionando al partido, al contrario. Esto no va en contra de Durazo, porque no es así. Pero de que sabe, que está enterado, sí. Debe tomar decisiones importantes, todos estos nombramientos no fueron a espaldas de él.

La investigadora de la Unison asegura que permanecerá en el partido, en apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y del propio Alfonso Durazo, pero no callará ante las injusticias.

MILITANTES "REVOCAN" CANDIDATURAS EN ASAMBLEA

El pasado 10 de abril, este grupo de militantes, ciudadanos y activistas se reunieron en una Asamblea Estatal Extrapopular Extraordinaria, donde trataron las designaciones de las candidaturas.

Con el apoyo de algunos delegados de Morena, redactaron un documento en el que revocan algunas candidaturas y las otorgan a personas con lucha social y años de trayectoria en el partido.

Como el caso de la académica Reina Castro: "Se propuso a Reina Castro como candidata a la alcaldía de Hermosillo, fue votada por unanimidad y aceptada en la Asamblea", dice el escrito.

Asamblea popular de Morena insurrecta; los imprescindibles El grupo hegemónico de Morena pensó que las postulaciones de... Publicado por Cesar Del Pardo en Sábado, 10 de abril de 2021

En el caso de la diputación 11, otorgada a la hija del delegado de la Secretaría de Bienestar, Jorge Taddei, el documento cita nepotismo, y que se le entregue la candidatura a Mary Carrasco.

"Los argumentos fueron sobre el nepotismo, tráfico de influencias y conflicto de intereses", citan.

Este escrito fue firmado por el presidente de la Asamblea, Santos Alberto Tarín y enviado al presidente Andrés Manuel López Obrador; al dirigente de Morena en México, Mario Delgado y al dirigente estatal, Adolfo Salazar para que escuchen sus propuestas y cambios, antes de hacer oficial las candidaturas ante la instancia electoral.

esc