Decreto de AMLO dejará más sufrimiento humano que recursos: Urzúa

La medida principal del decreto presidencial publicado la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia de covid-19, de reducir en 75% el gasto de operación gubernamental, "poco dejará en términos monetarios, aunque sí en términos de sufrimiento humano", consideró el exsecretario de Hacienda Carlos Urzúa.

"Para empezar, deben reducirse las erogaciones en materiales de oficina, alimentación, limpieza, medicinas, vestuario, telefonía, servicios profesionales, refacciones, renta de inmuebles, gasolina, agua y electricidad. El problema es que algunos de esos gastos se tienen que hacer, so pena de que a las dependencias gubernamentales les corten servicios tan básicos como el agua, la electricidad, la telefonía y el uso de inmuebles. Así pues, dado que tales servicios son intocables, las dependencias se verán obligadas a no pagar al resto, a las demás empresas que las proveen de los otros bienes y servicios", apunta Urzúa en su columna de este lunes en El Universal.

En ese sentido, el decreto firmado por Andrés Manuel López Obrador, "que tiene una mayor repercusión en la sociedad", representará un golpe a la cadena de empresas que brindan dichos servicios a las oficinas del gobierno.

"Ese impago, además de ser ilegal, golpeará no solo a dichas empresas y a sus trabajadores sino también a todas las otras empresas ajenas al asunto que, a su vez, proveen bienes y servicios a las anteriores, y así sucesivamente", expone y señala que en lo que va del mes de mayo, más de cincuenta mil trabajadores de limpieza han perdido sus empleos a partir del decreto de AMLO, documento que juzga como "desafortunado".

Por otro lado, el exsecretario destaca que la inyección de tres mil millones de pesos -según el presidente- tras la eliminación de aguinaldos y reducción de salarios a altos funcionarios de hasta 25%, representa el 0.05% de los 6.11 billones aprobados para el gasto de 2020

"Justo antes de ese decreto, López Obrador ya había asumido el control de los fideicomisos y fondos públicos, donde supuso que había riquezas insospechadas. Aunque pronto se dio cuenta que las grandes bolsas están justo en los fondos de estabilización de los ingresos del gobierno federal y los estados, así como en el que está asignado para la protección social en salud. Nada, por cierto, de lo que no podría legalmente disponer este año (y vaya que lo hará)", escribe Urzúa.

Asimismo recuerda la iniciativa enviada por AMLO al Congreso para disponer del 10% del presupuesto ante una emergencia como la actual, es decir, 611 mil millones de pesos.

"De hecho, si al presupuesto se le quita el gasto no programable y los gastos irreductibles en seguridad social, educación y salud, él (López Obrador) tendría a su disposición el 30% de lo que resta del presupuesto. Aún queda la esperanza de que los legisladores no aprueben esa iniciativa; si no pueden rechazarla por México, al menos por mera dignidad personal", concluye.

(diego joaquín)