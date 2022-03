"Decretazo", inaplicable a procesos electorales en curso, confirma el TEPJF

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el decreto sobre la definición de propaganda gubernamental de los funcionarios públicos es inaplicable para los procesos electorales en curso, por lo que el informe en el Zócalo capitalino por los tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre fue indebido.

El proyecto del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón fue aprobado por mayoría de votos, con el que se confirmó que el presidente difundió propaganda indebida.

Rodríguez Mondragón concluyó que, contrario a lo argumentado por Morena, la Sala Especializada no se extralimitó pues sí cuenta con facultades para determinar la viabilidad de este acuerdo, por lo que "determinó correctamente la inaplicabilidad del decreto de interpretación auténtica", y también tiene facultades para determinar si el informe de labores del Presidente de la República, que no es el legal que se exige en septiembre, fue o no indebido.

"PERDÓN", TUITEA AMLO SENTENCIA DEL TEPJF PARA "SALVAR" A SUS VOCEROS

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó en sus redes sociales la sentencia que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impuso en contra de presidencia tras haber hecho promoción de su gobierno durante su discurso del 1 de diciembre, a tres años de su triunfo en las urnas.

El motivo de la publicación, explicó el presidente, fue para que el coordinador de Comunicación Social de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas y Jessica Ramírez, administradora de redes sociales de Presidencia no sean detenidos.

A través de sus redes sociales, el presidente pidió disculpas por lo ocurrido.

"El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me exige que publique una sentencia en mi contra por el mensaje a la nación del 1º de diciembre, porque si no lo hago arrestan a Jesús y a la pobre de Jessi. Perdón".

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me exige que publique una sentencia en mi contra por el mensaje a la nación del 1º de diciembre, porque si no lo hago arrestan a Jesús y a la pobre de Jessi.



Perdón. pic.twitter.com/nSCzcWpJek — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 30, 2022

El TEPJF determinó que utilizó recursos públicos para hacer promoción personalizada y además el discurso fue transmitido en estaciones de radio y televisión con sede en Durango, Aguascalientes, Oaxaca y Tamaulipas, donde ya se habían iniciado procesos electorales.

Como medidas, se ordenó que presidencia retirara las publicaciones del evento para editarlas y eliminar las expresiones que infraccionaron la ley.

La edición del material fue atendida hace menos de una semana por presidencia y por el partido que llevó al triunfo al presidente, Morena; sin embargo la publicación de la sentencia no se había hecho desde la cuenta del presidente.

ANEXO TRES. Extracto de sentencia. pic.twitter.com/qOGTHbLXyf — Gobierno de México (@GobiernoMX) March 23, 2022

