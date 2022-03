"Decretazo", apegado a la Constitución: justifica Sergio Gutiérrez Luna

Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados, afirmó que el "decretazo" que aprobó el Congreso para permitir que servidores públicos promuevan la Revocación de Mandato desde sus opiniones, no es un atropello a la Constitución; y consideró que los legisladores solo simplificaron la ley. También negó que se esté usurpando funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"La Constitución señala la facultad del Legislativo para interpretar sus propias leyes. Nunca se había utilizado, pero ahí está", argumentó en entrevista para la Mesa de Opinión La Silla Rota-El Heraldo de México.

Expuso que la Constitución prohíbe la propaganda gubernamental que se paga se paga con dinero público para difundir logros de gobierno más no la libertad de expresión. "Es dar una sola opinión y no usar dinero público para pagar difusión", dijo.

No obstante, consideró que aun en este último escenario cualquier acto puede ser controvertido y el Poder Judicial puede ejercer a sus atribuciones.

Además, descartó que la resolución de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación signifique haber descartado que el "decretazo" no pueda aplicarse en lo que resta del proceso de Revocación de Mandato; y aseguró que, por el contrario, sí puede hacerse.

"Ellos revisaron un acto previo a la publicación del decreto de interpretación; y lo que dijo la Sala Especializada es que el decreto no aplicaba a ese hecho porque era anterior a la emisión del decreto... No hay una decisión sobre lo que resolvimos nosotros", afirmó.

Gutiérrez defendió que el Legislativo no cambió la ley, sino su interpretación. "El INE ha interpretado mal y ha continuado con una cadena en el Tribunal Electoral. No se cambió ninguna regla ni se modificó la ley, sino que se dio una diferente interpretación a un artículo... Nosotros no queríamos la interpretación que le están dando actualmente; por eso solamente estamos aclarando el sentido de la interpretación correcta. Pero los otros dicen otra cosa porque es lo que conviene a la estrategia política de Lorenzo y Ciro", dijo en referencia a los consejeros del INE Córdova (presidente) y Murayama.

Finalmente, afirmó que los funcionarios públicos que ahora opinen sobre la Revocación de Mandato no significa que están promocionando al gobierno de la 4T.

"No lo es. Tú puedes ejercer tu derecho de libertad de expresión, que te pronuncies en un sentido no significa que estás haciendo promoción", dijo. Y precisó que esta medida se extiende a servidores públicos de cualquier partido, no exclusivamente a morenistas.

AMLO QUIERE CONTROLAR A TODA COSTA AL PODER JUDICIAL: EXPRESIDENTE DE LA CORTE

Sobre la ponencia que expuso el ministro Juan Silvia Meza en España, Gutiérrez negó que el Legislativo sea un subordinado del Ejecutivo.

"Yo no lo veo así, ha habido diversas resoluciones diversas a la opinión del Ejecutivo. Lo que sucede es que hemos evolucionado hacia una democracia donde el presidente expresa sus opiniones".

Juan Silva Meza, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), advirtió que con su llegada a Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador expandió el poder presidencial, convirtió al Poder Legislativo en una rama más del Ejecutivo y se lanzó sobre el Poder Judicial para controlarlo a toda costa.

En una ponencia que ofreció el pasado 10 de marzo en España, Silva Meza alerta de una ola de gobiernos autoritarios en el mundo, que amenaza a las democracias.

En la mesa "Independencia judicial: desafíos en los sistemas democráticos", durante el XII Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, el expresidente de la SCJN describió el modelo mexicano, sin mencionar por sus nombres a personajes como el presidente López Obrador.