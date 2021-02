¿Declarar a cárteles mexicanos como terroristas? Aquí todo lo que se ha dicho

El pasado domingo 24 de noviembre la familia LeBarón, víctima del ataque en Bavispe, Sonora, en el que resultaron asesinados tres mujeres y seis niños; solicitó al gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, la intervención en el problema de la violencia en México al reconocer a los cárteles del narcotráfico dentro del concepto del Terrorismo.

"Por la presente, solicitamos al gobierno de los Estados Unidos que designe a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas extranjeras", apunta la solicitud, la cual se canalizó a través de la página Chance.org, así como en un portal en el que la Casa Blanca recibe propuestas de la sociedad civil, llamado “We the people”.

Aquí, todas las reacciones que ello ha desencadenado:

25 de noviembre

Como primera reacción al movimiento de la familia LeBarón, durante la conferencia matutina del lunes 25, Andrés Manuel López Obrador no emitió respuesta, pero sí lo hizo el canciller Marcelo Ebrard, quien refirió que la designación sería “inconveniente” e innecesaria”, ya que “un homicidio es un homicidio, no importa la intención”.

26 de noviembre

Por su parte, en entrevista con el presentador Bill O’Rilley, Donald Trump dijo que había pensado en la designación de los cárteles como grupos terroristas desde 90 días atrás.

“Serán designados ... He estado trabajando en eso durante los últimos 90 días. Sabes, la designación no es tan fácil, tienes que pasar por un proceso, y estamos bien en ese proceso ", expuso Trump.

"No voy a decir lo que haré, pero serán designados (...) Absolutamente", agregó.

Ante dichas declaraciones, Ebrard escribió en su cuenta de Twitter que “México no admitiría nunca acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional. Actuaremos con firmeza”.

27 de noviembre

Fue hasta la conferencia matutina de este miércoles, luego de lo anunciado por el presidente magnate, que AMLO se pronunció al respecto: "Cooperación sí, intervencionismo no", fue la frase que lanzó López Obrador.

No obstante, apuntó que su intención no era polemizar sobre el tema, ya que era víspera de Acción de Gracias en EU. ”Sólo decir cooperación sí, intervencionismo no, y ahí lo dejamos", acotó.

De igual manera, como reacción a lo dicho por Trump, la familia LeBarón indicó que se sentía “profundamente” agradecida con el presidente de Estados Unidos por reconocer “la gravedad de la situación en México, aún antes de asumir la Presidencia”.

Sin embargo, de comprometerse la soberanía mexicana “no queremos un dólar o apoyo de Estados Unidos. Pero se puede colaborar y trabajar como naciones, como países independientes para combatir un enemigo común".

En cambio, en redes sociales la etiqueta #FueraLeBaróndeMéxico se posicionó como Trending Topic, y los mensajes eran en contra la intervención estadounidense en México.

“No somos vende patrias o traidores a nuestro país. La realidad es que la seguridad, la libertad y las oportunidades económicas del pueblo mexicano han sido secuestrados por la violencia y la brutalidad de los cárteles. Si nosotros, los ciudadanos de México, no exigimos la justicia ahora, no quedará patria para vender”, se defendió la familia LeBarón.









djh