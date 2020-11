"Decidimos inundar a los más pobres": AMLO al sobrevolar Tabasco

El presidente Andrés Manuel López Obrador recorrió por aire las zonas afectadas por inundaciones de Tabasco, principalmente las zonas aledañas a la presa Peñitas.

Reconoció este domingo que se tomó la decisión de inundar zonas más pobres de Tabasco para no afectar la capital Villahermosa.

"Tuvimos que optar por inconvenientes: no inundar Villehermosa y que el agua saliera por zonas bajas, el Samaria, desde luego se perjudicó a la gente de Nacajuca, chontales, los más pobres, pero teníamos que tomar una decisión. Ahora ya estamos ayudando y donde vive la mayoría de la gente se evitó una inundación mayor", dijo en un video colgado en Twitter durante el sobrevuelo de zonas inundadas.

López Obrador afirmó que dicha decisión fue un "inconveniente" para no inundar Villahermosa y que el agua saliera por el Samaria, por las zonas bajas.

"El maestro Pellicer decía: 'Esta es la parte del mundo en que el piso se sigue construyendo. Los que allí nacimos tenemos una idea propia de lo que es el alma y de lo que es el cuerpo'. Les doy el minuto a minuto del sobrevuelo en las zonas inundadas de Tabasco", tuiteó el mandatario.

El maestro Pellicer decía: «Esta es la parte del mundo en que el piso se sigue construyendo. Los que allí nacimos tenemos una idea propia de lo que es el alma y de lo que es el cuerpo».



Les doy el minuto a minuto del sobrevuelo en las zonas inundadas de Tabasco. pic.twitter.com/rfjf3sZKd2 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 15, 2020

En su visita le acompañaron el secretario de Marina, José Rafel Ojeda y Luis Cresencio Sandoval, de la Secretaría de la Defensa, además del gobernador de la entidad, Adán Augusto López.

Este sábado, López Obrador anunció la creación de una comisión del Río Grijalva, con la que se busca aplicar un plan de control de las cuatro hidroeléctricas de este río y dijo que éste estará a cargo de un profesional técnico y se establecerá de forma escalonada para proteger la entidad.

"Se va a manejar de manera eslabonada y en forma integral todo el sistema hidráulico del Grijalva, se va a crear una comisión, sin procesos burocráticos, con un responsable del manejo de las cuatro hidroeléctricas del Grijalva: La Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas".

Desestimó las críticas respecto a que no se mete a zonas inundadas con el argumento de que toda su vida ha apoyado a sus paisanos cuando han atravesado situaciones parecidas.

En conferencia de prensa en Tabasco, criticó que en sexenios anteriores los presidentes ingresaban a las áreas afectadas sólo para tomarse una foto, pero él no lo hace porque ha demostrado que ha apoyado a su gente desde que era joven.

"¿Cómo voy a venir aquí para tomarme la foto?, ir a una colonia con unas botas que sé que no me van a cubrir y que me voy a mojar para ir a entregar una despensa y que me tomen una foto. A lo mejor los que nunca han hecho eso, pues tienen que mostrarlo", justificó el presidente.