Deben llamar a declarar a mi hermano; yo iría también: AMLO

AGUASCALIENTES.- Tras la aparición de un videoescándalo en su contra, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su hermano Pío López Obrador y el extitular de Protección Civil, David León, deben ser llamados a declarar por este asunto. Incluso, dijo que él mismo iría ante el Ministerio Público si fuera requerido.

En conferencia mañanera desde Aguascalientes, López Obrador pidió a su hermano y a los involucrados no ampararse, porque el que nada debe, nada teme.





-¿Era dinero de Manuel Velasco?, se le preguntó

-Mmmm no... no creo, respondió el presidente.

Esta vez, presidente López Obrador no exhibió el video de su hermano en la mañanera, como sí hizo con el del Senado. Asimismo, las principales televisoras del país no pusieron el video de Pío en los noticieros nocturnos.





¿POR QUÉ SALE EL VIDEO?





El presidente López Obrador señaló que la difusión de este video es "una reacción de quienes ven afectados sus intereses" por la lucha contra la corrupción de su gobierno, así como por las revelaciones que se han dado en los casos de Emilio Lozoya y Genaro García Luna.

"Esto lo explico como una reacción de quienes están viendo afectados sus intereses de la decisión que tenemos de acabar con la corrupción en el país. Como se ventilan casos muy graves de corrupción, como es el caso del señor Lozoya, que ha implicado a expresidentes, legisladores, funcionarios públicos", detalló el presidente.

"Y como también se ventila el caso del señor García Luna, acusado de haberse puesto al servicio del narcotráfico siendo secretario de Seguridad Pública, nuestros adversarios buscan equiparar las cosas, todos son lo mismo. Es bastante usual y recurrente cuando se lleva a cabo la transformación", aseguró.

David León le informó hace cinco días que lo habían advertido sobre la publicación de este video, pero López Obrador le pidió esperar y no aceptar el nombramiento como titular de la nueva distribuidora de medicamentos del gobierno federal hasta que se aclare este asunto.

"No somos iguales, no sólo es el monto del dinero. No es comprar una operación ilícita que denuncia el señor Lozoya, donde cobraron 200 millones de dólares de más. En el caso de mi hermano con David León son aportaciones para fortalecer el Movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba básicamente. Hemos luchado durante muchos años y nos ha financiado el pueblo", señaló López Obrador.

Detalló que los recursos que se ven en el video se utilizaron para gasolina y para dar dinero a quienes trabajaban en la organización del movimiento. "La gente depositaba en nuestra cuenta en Banorte, que de ahí obtenía mi sueldo", indicó.





LLAMA A PRESENTAR DENUNCIA





El presidente López Obrador llamó al periodista Carlos Loret de Mola o a opositores a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se inicie la investigación y se llame a declarar a los implicados en este nuevo videoescándalo.

"Que se llame a declarar, que actúe legalmente, que haya cero impunidad y cero corrupción sea quien sea, no importa que sea mi familiar, mi hermano, mi esposa", lanzó.





