"Debemos quitarnos la venda de los ojos en el revocatorio": Damián Zepeda

"¡Me fascina la revocación de mandato!" así responde el senador Damián Zepeda al preguntarte su postura sobre el tema. El también expresidente del PAN asegura que todos los mexicanos, pasando desde políticos y gobernantes hasta los ciudadanos de a pie, deberían "quitarse la venda de los ojos" en cuanto al tema.

En entrevista con La Silla Rota, Zepeda declara que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se excedió al determinar que los partidos políticos no debían hablar ni declarar, ni siquiera promover, la participación en el revocatorio a la Presidencia de la República.

"Respeto lo que ya resolvió la Corte, pero me parece una postura que excede –por mucho– lo que dice la ley. Lo que la legislación dice, únicamente, es que está prohibida la propaganda gubernamental, en ningún lugar dice que no se pueda opinar".

"El ánimo de la legislación es que puedan participar los partidos, se permitió que pudieran utilizar sus spots para promoverla. Sin embargo, esta resolución es muy amplia, demasiado excesiva", dijo el panista.

Su postura ha destacado, dentro de la oposición del parlamento mexicano, por apoyar la consulta de revocación –sin especificar una preferencia clara hacia el continuar o no del presidente Andrés Manuel López Obrador–, pues asegura que es "una gran oportunidad" para crecer la democracia en México, un país que "como nunca" requiere de la participación ciudadana.

"Ha sido polémica mi postura, pero la verdad es que me veo al espejo y pienso ´no entiendo por qué´, porque para mí tiene todo el sentido común. Hay compañeros que quieren quitar al presidente y entiendo su postura, pero ya no entiendo cuando no quieren usar la consulta de revocación".

DESPEDIR A QUIEN NO DA RESULTADOS

Damián Zepeda afirma que, como en una empresa, "si alguien no da resultados, tiene que irse"; lo mismo debería pasar en el gobierno, a su decir, pues los gobernantes "no son intocables", aunque esa idea prevalezca entre la población.

"Tenemos la idea falsa de que a los gobernantes nadie los toca. Los ciudadanos, como ponen, deberían poder quitarlos si no cumplen las expectativas, si no hacen un buen trabajo. En una empresa, si no cumples tus metas y no das resultados, te corren".

Sobre que la ley no implica retroactividad y que, por lo tanto, no podría ser aplicada para una revocación del presidente actual, Andrés Manuel López Obrador; Damián Zepeda asegura que la no retroactividad en las leyes aplica solo cuando es en perjuicio de derechos, no cuando se trata de avanzarlos.

Zepeda es consciente de que también pudo hacerse más barata la consulta sobre revocación de mandato, sin embargo, su costo actual es menos al equivalente a un día de la deuda pública que contrata el gobierno de la 4T, "eso no es nada", asegura.

"Dicen que va a costar mucho dinero, bueno, ya le bajaron. Pero, la verdad, aunque soy partidario de que puede costar menos, si nos quedamos en nuestras casas y no participamos, no vamos a ahorrar un solo peso, ese dinero ya se va a usar, es un hecho, revocación ya va haber, no vamos a conseguir nada con esa protesta".

El debate para la participación ciudadana en un revocatorio presidencial debería incluir a partidos, organizaciones civiles, incluso al gobierno, al menos así lo ve el senador panista. Como ejemplo pone los revocatorios a nivel gobernadores que tiene Estados Unidos.

"Ojalá nos quitemos esos tabús, nos quitemos esas vendas de los ojos, esos miedos y se pueda dar un debate –próximamente– abierto y público, donde cualquier persona pueda emitir su opinión", dijo.

acz