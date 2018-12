Debate por el Presupuesto, entre errores, jaloneos y aprobación "fast track" pospuesta

ESTÉFANA MURILLO 18/12/2018 09:24 p.m.

De manera "fast track" y en medio de protestas, la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 295 votos a favor, 179 en contra, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, que estima ingresos presupuestarios por 5 billones 274 mil 400 millones de pesos.

Sin embargo, al iniciar en lo particular las reservas, la discusión subió de tono por los precios de las gasolinas para 2019, luego de que la mayoría desechó una propuesta de la oposición para suprimir el IEPS a combustibles, lo que derivó incluso en jaloneos entre diputadas del PAN y Morena.

Con la canción de Paquita la del Barrio "Hipócrita", comenzó la intervención del diputado Mario Delgado, quien señaló que el PAN, el PRI, MC y PRD votaron la Ley de Ingresos 2017, "donde adelantaban en un artículo la liberalización del mercado de las gasolinas, a pesar de que la Ley de Hidrocarburos preveía la liberalización hasta 2018, y además de que no había las condiciones para generar un mercado competitivo de las gasolinas".

Aprueban en lo general Ley de Ingresos; entre jaloneos toman tribuna

Una vez que se informó que Morena y sus aliados sumaron 301 votos en contra de la iniciativa del PRI para modificar la Ley de Ingresos, la presidenta en turno de la Mesa Directiva, Dolores Padierna Luna (Morena) expresó: "rechazada la propuesta de quitarle recursos al presidente Andrés Manuel López Obrador".

Entonces, panistas y priistas le reclamaron: "¡Fuera, fuera, fuera!"

Dolores Padierna decretó un receso "hasta que se restablezca el orden" y la respuesta del panismo fue subir hasta la Mesa Directiva para reclamar a la diputada de Morena. La panista Karen Michel González Márquez, empujó y jaloneó a la presidenta de la cámara.

Para Padierna, Es la segunda vez que le toman la tribuna.

Gerardo Fernández Noroña, diputado por el PT, recordó que en el "Pacto contra México", en alusión al Pacto por México, lo acordaron los traidores del PAN, PRI y PRD para la entrega del petróleo al extranjero, engañaron al pueblo diciendo que iban a bajar las gasolinas con la competencia. "En vez de esas cartulinas, si tuvieran un poquito de vergüenza se pondrían una bolsa de papel en la cara´´.

El panista José Luis Preciado subió a tribuna para gritar "bajar las gasolinas, el gas y la electricidad´´ y siguió provocando a los de Morena: "dejen de ser títeres, levanta dedos y empleados del presidente´´.

El PRI abandonó el pleno de la Cámara, por lo que calificó de violencia verbal y física, luego de que Morena rechazó bajar los precios de las gasolinas, el gas doméstico y la electricidad de la Ley de Ingresos, cuando se discutían los artículos reservados en lo particular.

Por ello, se suspendió la sesión y se convocó a este miércoles a las 10:00 horas de la mañana.

CHOCAN DURAZO Y DIPUTADOS POR GUARDIA NACIONAL

Por la mañana, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, asistió a la Cámara de Diputados para impulsar la aprobación de la Guardia Nacional. En reunión con la Comisión de Puntos Constitucionales, el funcionario federal soltó una advertencia que levantó resistencias entre los legisladores.

Durazo remarcó que si el Congreso no da luz verde a la iniciativa de reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional, el Gobierno Federal enviará a todo el Ejército a sus cuarteles.

Chocan Durazo y diputados por Guardia Nacional

Así lo dijo:

Tenemos que dar el paso a la constitución de la Guardia Nacional para regularizar la presencia de esos elementos en tareas de seguridad pública y, si eventualmente el Congreso tomara la decisión, esperemos que no sea así, pero nosotros, en esa circunstancia, retiraríamos al Ejército completamente a los cuarteles; creo que sería irresponsable que eso sucediera, porque en las actuales circunstancias de violencia en el país no podemos darnos ese lujo".

La afirmación de Alfonso Durazo llevó a reacciones por parte de diputados como Tatiana Clouthier, de Morena; Raúl Gracia, del PAN, y Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano.

El secretario de Seguridad rechazó que estuviera mandando una amenaza y afirmó que solo se trata de señalar la realidad del asunto.

Agregó que el Gobierno Federal no aceptará que se siga con la simulación de los últimos 12 años, en los que la seguridad pública ha estado a cargo del Ejército y la Marina, aunque se trate de una tarea del ámbito civil.

El Ejército está ahorita, está la Policía Militar y la Policía Naval en la calle, pero aún ellos están en una condición legal irregular", lanzó.

RESPONDEN DIPUTADOS

La diputada de Morena, Tatiana Clouthier, respondió a Durazo al señalar que en campaña no se ofreció la pretensión de crear la Guardia Nacional, con elementos y mando militar, ni fue por lo que votaron los mexicanos.

Yo acudí a la presentación del programa de seguridad y me encantó toda la parte que iba acompañado a atender los problemas de raíz que me parecen fundamentales, pero ahora promueven la estrategia de paz con el Ejército cuando los números muestran lo contrario", lanzó Clouthier.

Y me quedo con el último punto: ¿por qué quitarle los contrapesos a la Guardia Nacional o al Ejecutivo quitando o eliminando el artículo 76 y el 78 constitucional o una redacción inclusive distinta, en donde quisiéramos dejar todo el poder en un hombre o en una persona? Eso es totalmente antidemocrático y es en contra de lo que votamos los mexicanos este pasado primero de julio", manifestó la diputada federal.

Remarcó que le preocupa por qué la prisa con la que el Gobierno Federal busca modificar la Constitución para crear la Guardia Nacional, al tiempo que se dejan de lado modelos como la Fuerza Civil en Monterrey, Nuevo León.

"Y, por otro lado, nos amenazan con que nos van a quitar a los militares y se vuelve como una parte muy muy preocupante", destacó.

A su vez, Martha Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano, dijo que si Durazo afirma que no busca chantajear o amenazar, tal vez es que no es de su parte.

Y agregó que le parece que esta advertencia viene de parte del Ejército, quien dice si no me dan esta reforma me retiro.

AMLO RECONOCE ERROR

En Hidalgo, Andrés Manuel López Obrador reconoció que hubo un error en la configuración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 en el rubro de universidades, por un monto de entre 4 y 5 mil millones de pesos y prometió que se enmendará esa equivocación.

Durante la presentación del programa Universidades para el Bienestar "Benito Juárez García", el mandatario dijo que cumplirá su promesa de campaña de no recortar presupuesto e incrementarlo al menos el equivalente a la inflación.

Quiero dar a conocer se cometió un error en la presentación del Presupuesto, porque yo hice un compromiso público de que no se iba a reducir presupuesto y en efecto que hay una reducción, aquí sostengo que se va a reparar ese error y se va a entregar a las universidades lo que les corresponde".

Les pidió austeridad a los rectores, y afirmó que será respetuoso de la autonomía.

LEA TAMBIEN Recorte de 7,447.92 mdp en el Presupuesto 2019 para Semarnat El recorte incluye la eliminación de dos programas de medio ambiente en el Presupuesto para 2019

LEA TAMBIEN Recortan 83.9% al presupuesto del Fondo Nacional del Emprendedor El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural tuvo el mayor aumento en el ramo Economía, con 1,714.3 por ciento más

mlmt