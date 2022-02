Debate en Spaces de Twitter por caso Loret rebasa el millón de oyentes en 10 horas

Más de 1.1 millón de personas entre periodistas, políticos, deportistas, conductoras de televisión, cantantes y ciudadanos se sumaron en un espacio de discusión en Twitter "Spaces", al que titularon #TodosSomosLoret, en solidaridad con el periodista Carlos Loret de Mola.

Medios nacionales han indicado que se rompió el récord de audiencia a nivel mundial, la cual fue incrementando con cada hora. La transmisión del debate duró 10 horas.

El espacio fue convocado por la cuenta "Sociedad Civil México" dedicada a organizar estos conversatorios e inició casi 10 minutos antes de las 5 de la tarde del viernes 11 de febrero.

En su intervención cuando la audiencia alcanzó cerca de 60 mil oyentes, Carlos Loret de Mola, el periodista que este viernes fue exhibido en la mañanera con presuntos datos de ingresos, por parte del presidente de la República, participó en el Spaces de Twitter donde destacó que lo que más le gusta de ese foro "es que ya no se trata solo de mí, ni siquiera del periodismo, ni de la sociedad a tener derecho a la información, esto es una bitácora cuidadosa de la construcción de un dictador y de la sociedad para impedirlo".

Al tomar la palabra en el foro en vivo, Loret de Mola advirtió que López Obrador es un aspirante autócrata y lo que se ha visto es una bitácora de abusos.

"Es una bitácora de abusos a jueces, a funcionarios que no se alinearon, a organismos autónomos, médicos, intelectuales, académicos, científicos, mujeres, clase media, víctimas de la violencia, papás de niños con cáncer, entre otros".

Lamentó que se haya vuelto una bitácora de cómo México ha ido descomponiendo su calidad democrática, "que no era perfecta, que tenía muchos problemas, ya es un régimen híbrido. Creo que lo de hoy marca un hito en una sociedad que ha decidido hasta aquí".

Consideró que lo más sano que está sucediendo es que mientras un presidente busca rutas ilegales e ilegítimas, la respuesta de la sociedad ha sido buscar lo contrario, las avenidas legales y legítimas, democráticas para defender distintos espacios de contrapesos ante un régimen cada vez más autoritario.

La defensa del periodista ha sumado a toda una comunidad tras la revelación pública de sus datos personales en una conferencia de prensa en vivo encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

AMLO dijo que presuntamente Carlos Loret de Mola ganó 35 millones de pesos en 2021 pagados por Televisa, pero el periodista se defendió indicando que son datos inflados y falsos, pues desde 2019 él dejó de trabajar con la empresa.

"El presidente está acorralado. No sabe como zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador", dijo Loret.

Por esa exhibición, AMLO violó al menos dos leyes y artículos, entre esos el artículo 32 de la Ley General de Protección de Datos Personales.

"El responsable de cuidar los datos personales deberá establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para protegerlos contra [...] su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad".

Uno a uno, entre senadores, periodistas y defensores de los derechos humanos hicieron su intervención. En su turno, el periodista Raymundo Riva Palacio pidió que los periodistas afectados por algún agravio recorran la ley.

"En la medida en que más periodistas que hayan sido afectados, difamados, acudan a los tribunales va ser incontenible y terminará discutiéndose en la Suprema Corte de Justicia de la Nación".

Dijo que se necesita un criterio, de la corte, para ver si el presidente tiene ese derecho, de difamar a periodistas, "¿Se vale que el presidente pueda insultar, linchar, amenazar o violar la ley ? [...] creo que no tiene el derecho".

Advirtió, sin embargo, que la ruta es larga y frustrante, pero entre más personas se sumen a la lucha por el poder judicial, se acompañarán otras luchas.

El columnista añadió que en los últimos meses ha presentado distintos recursos para ampararse contra las declaraciones que lo perjudican, entre esas las de Elizabeth García Vilchis durante el "¿Quién es quién en las mentiras?" de cada miércoles. Con esto intenta asegurarse de que se establecen precedentes, pues su objetivo no es "ganar" sino un debate hacia lo que es correcto o no.

También detalló que ha tenido que dejar de usar el transporte público, caminar por la calle porque después de que ha sido señalado en la mañanera ha discutido con mucha gente, que afortunadamente ha sido gente civilizada.

"No importa quién, cuándo, cómo, a todos nos va a tocar aparecer en la mañanera. Si ya estamos muertos en ese sentido, lo que hay que hacer es pelear con los datos, con la información, con la verdad", dijo.

Personajes como las senadoras Kenia López, Lilly Téllez, Alessandra Rojo y Xóchitl Gálvez; el expresidente Vicente Fox Quezada, también David Aponte, director general editorial del periódico El Universal, los periodistas Yuriria Sierra y Raymundo Riva Palacio; el exfutbolista del América Oribe Peralta y más se han dado cita para emitir sus opiniones.

También estuvieron Mauricio Barcelata, Ari Borovoy, René Casados, Lupita Jones, Joaquín Cosío "el Cochiloco", Anette Michelle, Celia Lora, Marco Antonio Solis, El Buki y Toño de Valdés.

LA LIERTADES ESTÁN EN RIESGO: "EL BUKI"

Marco Antonio Solís "El Buki", al felicitar la organización y convocatoria, expresó su solidaridad con el periodista y resaltó la obligación como país de salir adelante; "tenemos la obligación con hijos y nietos y los hijos y nietos de ellos de entregar un país en mejores condiciones".

"El Buki" advirtió que México no merece lo que está sucediendo en inseguridad, salud, económicos, de empleo, violencia y las libertades en riesgo.

El hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, criticó la asistencia de los personajes en el debate.

"Nombre, bien "plural" este espacio. Puro blanco", escribió un usuario en redes sociales, a lo que el hijo del mandatario federal respondió con una referencia a la serie Los Simpson en la que se lee la palabra "hyuck", en señal de que se unió a la desaprobación.

