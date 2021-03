¿De vacaciones en Oaxaca? Ya no podrás ir a Hierve el Agua por esta razón

Aunque Hierve el Agua, es considerado uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Oaxaca, se acaba de dar a conocer que ya no se permitirá más la entrada de visitantes, de acuerdo con información de Forbes.

A partir de este 24 de marzo, las autoridades municipales y comunales de San Lorenzo Albarradas anunciaron el cierre definitivo como destino turístico de esta área natural.

La zona donde se encuentra este parador turístico, desde hace tiempo, se ha mantenido en medio de disputas agrarias entre comuneros de San Lorenzo Albarradas y San Isidro Roaguía.

"Se prohíbe el acceso a cualquier persona ajena a la comunidad. Así que al turismo nacional y extranjero que pretenda visitar las cascadas pétreas de Hierve el Agua, se les informa que se abstengan de realizarlo, ya que está prohibido su acceso de manera definitiva y permanente", dice el desplegado que firmaron para hacer oficial el cierre turístico.

Uno de los argumentos que utilizaron los ejidatarios para motivar esta decisión, es que los ingresos que dejan los visitantes al destino no les llegan y sólo beneficia a agencias turísticas, mientras que "la comunidad sigue sumida en la pobreza, no hay caminos, no hay escuelas, no hay agua potable y es alarmante la situación que se vive".

TURISMO EN HIERVE EL AGUA

Antes de la pandemia, en temporada alta, Hierve el Agua llegaba a recibir cerca de 2,000 personas al día, en promedio.

Por lo anterior, se convirtió en uno de los sitios más populares por conocer en Oaxaca, y era parte de la promoción frecuente de las campañas institucionales para incentivar el turismo del estado.

Estas cascadas, de origen natural, se formaron hace miles de años por el escurrimiento de agua con altísimos niveles de minerales, lo que hizo que quedaran petrificadas. Se le llama Hierve el Agua porque el agua brota del manantial como si estuviera hirviendo, sin embargo, la realidad es que el gua está helada.