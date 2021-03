De su viaje a la playa, al paseo con covid: los tropiezos de López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, no ha acatado las dos principales indicaciones sanitarias para combatir la pandemia de covid-19, mismas que él mismo ha repetido constantemente en las conferencias vespertinas: la "sana distancia" y el "quédate en casa".

El zar anticovid del gobierno federal ha protagonizado una serie de tropiezos que reflejan los casi 200 mil muertos por el virus que México registra oficialmente y lo convierten en el tercer país con más decesos por la pandemia en el mundo.

López-Gatell no solo ha roto las medidas sanitarias en más de una vez, sino que se ha molestado con los medios por cuestionar estos tropiezos y desestima sus acciones.

PASEO CON COVID-19

El pasado 20 de febrero, el subsecretario informó que había dado positivo a covid-19. Durante 19 días, López-Gatell estuvo confinado, tuvo que recibir oxígeno e incluso fue hospitalizado -hecho que también causó controversia porque nunca se informó y, cuando los medios lo hicieron, la Secretaría de Salud lo negó al principio, pero terminó aceptando-.

No fue hasta el 10 de marzo que López-Gatell reapareció en la conferencia vespertina, a través de videollamada. Dijo que acababa de recibir el resultado de las pruebas y aún tenía covid-19, por lo que aún no aparecerá de forma presencial hasta que -dijo- ya no contagie.

Sin embargo, mientras el subsecretario daba el informe diario de la pandemia, en redes sociales, medios y usuarios difundieron fotografías de López-Gatell paseando ese mismo día con su pareja en el Parque México, en la colonia Condesa, de la Ciudad de México. Es decir, el subsecretario rompió el confinamiento aún sabiendo que tenía covid-19 todavía.

Durante la conferencia, López-Gatell fue cuestionado por dichas fotografías, lo que provocó que estallara contra los medios, a quienes acusó de lucrar con notas con morbo y difundir desinformación.

"Seguramente es más lucrativo (para los medios) sacar noticias que pudieran generar escándalo y entonces esto les aumentará las cuotas de las tarifas de publicidad y otras fuentes de ingresos. Es muy claro como tienen agendas políticas, de interés, sobre todo de algunos grupos de interés económico que han sufrido pérdida de privilegios a lo largo de lo que llevamos de la transformación" dijo el subsecretario.

Y agregó: "Hemos hecho muchos llamados sobre la importancia de tener una prensa que informa, una prensa que se acerca a la población, a decirle la información que le puede ser útil, y lo que vemos es pues este tipo de notas que están basadas en el chisme, en la intriga, en la especulación".

Posteriormente, López-Gatell aseguró al periodista Joaquín López-Dóriga que su capacidad de contagio es mínima y que mientras salga a la calle con cubrebocas, la posibilidad de transmitir el virus es aún menor.

"No hay ninguna contraindicación médica o epidemiológica de salir a caminar. Mi capacidad contagiante es mínima [...] La probabilidad de que yo contagie a alguien a través de mi doble cubrebocas mientras camino en el parque a las de 6 metros de distancia de otras personas, es virtualmente cero", justificó el subsecretario.

Sin embargo, en varias de las fotos que se publicaron de López-Gatell caminando en la Condesa, el subsecretario se veía sin cubrebocas.

LAS VACACIONES EN LA PLAYA

Durante las festividades de fin de año, cuando México comenzaba su peor ola de covid-19 y el propio López-Gatell llamó a la gente a quedarse en casa y no reunirse con familiares, el subsecretario se fue a las playas de Oaxaca a vacacionar.

Este domingo 3 de enero, el principal vocero en el combate a la pandemia de la covid-19 en México fue captado vacacionando en las playas de Huatulco, en Oaxaca.

En las fotografías que se difundieron en redes sociales, el subsecretario se ve acompañado de una mujer dentro de un restaurante muy cerca de la playa.

El restaurante en el que fue captado López-Gatell sería el Alquimista Zipolite, ubicado en la playa nudista de Zipolite. Ni López-Gatell ni su acompañante utilizan cubrebocas, según se pueden ver en las fotografías.

Tres días antes, el subsecretario había sido captado bajando de un avión -llegando justamente a Huatulco- sin usar cubrebocas.

Cuando fue cuestionado, tras su regreso de vacaciones, justificó su ida a la playa y de nuevo se molestó con los medios.

"No tengo nada que ocultar, efectivamente fui a la costa de Oaxaca [...] Fui a visitar a familiares muy cercanos, a personas muy amigas y estuvimos en una casa particular durante los días del fin de año. Una cosa muy importante, es enfatizar la importancia de la recomendación que estuvimos dando en fin de año".

La molestia de López-Gatell se mostró cuando una de las reporteras intentó interrumpir para cuestionarlo nuevamente sobre su viaje y criticó a los medios de comunicación que pusieron sobre la mesa este tema.

"Lo que a mí me preocupa es que a lo largo de un año que hemos estado hablando de los mensajes sobre el control epidémico, pareciera esto ya no ser lo que está en el interés de los medios de comunicación y el servicio que pueden hacer a la población a lo mejor es de menor profundidad, calidad o extensión", declaró.

LA CENA

A principios de octubre del año pasado, López-Gatell fue captado en una cita con una mujer en un restaurante de la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México.

En las fotografías difundidas en redes sociales, el subsecretario y su acompañante no respetaron la sana distancia y ni portaron cubrebocas.

En su momento, estas fotografías no causaron tanto revuelo como su ida a la playa, ni su paseo con covid-19, por lo que López-Gatell no fue cuestionado al respecto.

Aunque La Silla Rota preguntó a la oficina de prensa del subsecretario y no hubo ningún comentario en aquella ocasión.

LA CONSTANTE

En cada uno de los tropiezos de López-Gatell durante la pandemia de covid-19 hay una constante: su acompañante. En el restaurante de la Roma Norte, en su ida a las playas de Oaxaca y en su paseo en el Parque México, ella estuvo presente.

Se trata de Rebeca Peralta Mariñelarena, quien era funcionaria de la Secretaría de Educación Pública y trabajó en el gobierno de Evo Morales.

De acuerdo con el portal Cuna de Grillos, la pareja del subsecretario es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, y se autodefine como "mexicana- bolivariana" en su cuenta de Twitter.

Peralta Mariñelarena tiene fuertes lazos con el ex presidente Evo Morales, ya que durante su gobierno ella fungió como directora General de Planificación del Ministerio de Minería y Metalurgia en Bolivia.

Peralta Mariñelarena aparece en la nómina del gobierno federal como directora de área eventual en la SEP, donde recibía un sueldo bruto de 55 mil 711 pesos, que son 38 mil 719 pesos netos.

Sin embargo, todo indica que la nueva pareja del subsecretario ya no trabaja ahí, ya que en la Plataforma Nacional de Transparencia aparece que ocupó ese cargo en la SEP del 1 de enero al 30 de junio de 2020.

Aunque es la pareja del zar de la pandemia de covid-19 en México, Peralta Mariñelarena no siempre ha estado de acuerdo con las acciones implementadas para combatir al virus en América Latina.

El periodista Pascal Beltrán reveló en Twitter un texto escrito por ella para Nodal Noticias de América Latina y el Caribe, en julio de 2020, en el que escribió que "en toda América Latina, los sistemas de salud se mostraron insuficientes para atender a la población afectada por el coronavirus [...] con las honrosas excepciones de Cuba y Venezuela".