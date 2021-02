De salón de plenos a salón de clases: 370 aspirantes al INE a examen

Fueron 370 aspirantes de un total de 390, los seleccionados por el Comité Técnico de Evaluación (CTE) a cuatro cargos para Consejero Electoral en el INE, para que realicen mañana a las once horas -por escrito-, un examen de conocimientos sobre los siguientes temas: el marco constitucional en materia electoral, sistema de gobierno y partidos políticos, instituciones y procedimientos electorales e historia democrática electoral del México contemporáneo.

El examen fue preparado por los integrantes del CTE (Blanca Heredia, Ana Laura Magaloni, Silvia Giorguli y Sara Lovera; Diego Valadés, José Roldán Xopa y John Ackerman); y según la metodología dada a conocer, por razones de seguridad, será impreso hasta mañana por la mañana. Por el número de aspirantes, se presume sea un examen de opción múltiple a fin de agilizar la calificación de los mismos, toda vez que los resultados serán publicados 48 horas después, es decir, el viernes 13 al mediodía. Ese será el siguiente filtro con el cual el Comité seleccionará a los 60 mejores perfiles para llevar a cabo una entrevista -del 19 al 21 de marzo- donde abunden sobre su interés por contender en el cargo que determinará la validez o no, de las elecciones intermedias en 2021 y las presidenciales del 2024.

Según la convocatoria, los 370 aspirantes deberán llegar desde las 10 horas para su registro, credencial del INE en mano. Ingresarán al examen sin ningún objeto, como plumas, celulares u otros dispositivos electrónicos. El único espacio en Cámara de Diputados donde caben de manera simultánea 370 personas es el salón de plenos con 500 curules; ahí los 370 aspirantes ocuparán una curul para realizar el examen.

Excepto las sesiones legislativas, la única ocasión en que estas curules han sido utilizadas con otro fin es el parlamento infantil que se realiza año con año.

Veinte aspirantes fuera

De los 390 aspirantes registrados, 16 quedaron sin opción a aplicar dicho examen al no cumplir con el total de los requisitos constitucionales y legales señalados en la convocatoria; en este caso, el principal faltante fue la copia certificada del título profesional, credencial para votar, carta de exposición de motivos y/o ensayo de su autoría sobre el tema.

Cuatro más (Eduardo Leal Hernández, Francisco Javier González Martínez, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún y Celia Maya García) no cumplieron con un requisito particular de la convocatoria, pues desempeñaron cargos de dirección nacional o estatal en algún partido o fueron candidatos del mismo (en este caso PRI, PAN y Morena).

Algunos nombres relevantes por haber desempeñado algún cargo con anterioridad, que sí presentarán examen mañana, son Adolfo Riva Palacio Neri, ex magistrado electoral; Jorge Alcocer Villanueva, coordinador de asesores en Secretaría de Gobernación; Carla Humprey, ex consejera electoral de CDMX; Miguel Cobián Andrade, ex magistrado electoral. Uuc Kib Espadas Angueano, ex legislador yucateco. Diana Talavera, ex consejera presidenta del Instituto Electoral del entonces Distrito Federal, hoy CDMX. Héctor Díaz Santana, ex fiscal electoral y con experiencia en el tema. Y Eunice Rendón Cárdenas, exfuncionaria pública en Segob y Secretaría de Seguridad Ciudadana.

A unas horas de presentar su examen y en medio de libros, dos aspirantes acceden a tomar una breve llamada a LSR. Uno de ellos es Javier Aparicio, académico del CIDE. “Los integrantes del CTE me inspiran la mayor confianza, algunos ya nos conocemos pues hemos coincidido en eventos académicos sobre temas de reforma política y electorales”, explica.

La lista de temas por las que se les examinarán mañana, afirma, “es lo que uno esperaría de una evaluación seria, pues hasta antes del 2014 la selección de los consejeros era de tipo político. Y en esta ocasión el número de aspirantes es señal de confianza en el proceso. Me preocuparía que fueran, por decir, menos de cien o que la convocatoria de declarase desierta. Conozco a muchos de los compañeros que también aspiran al cargo; por los nombres veo que muchos provienen de órganos estatales los llamados OPLES”. Estos son los organismos públicos electorales locales; hay 32, uno por entidad y su estructura es similar a la del INE, siete consejeros en cada uno. Cabe destacar que la designación de los mismos, nace del propio consejo general del Instituto.

“Fuera de quienes son o formaron parte de los OPLES, hay funcionarios de tribunales electorales, del propio INE, asesores, directores de área. Y los menos, somos académicos. Nos deseo mucha suerte a todos, yo en lo personal tengo mucho interés en poder llegar a las otras etapas de selecciones. Pero confío en que avances los mejores perfiles y ojalá, yo pueda estar ahí”.

Patricio Ballados va contra reloj para poder estudiar pues las actividades propias de la Dirección de Prerrogativas y Partidos que encabeza, ha estado muy atareada. No obstante, también accede a un par de minutos de charla. “Se dice que el examen será de opción múltiple, así que me imagino tendrá que ver no solo con conocimiento sino también mucho de lógica. Lo que sí creo es que, al final del día, quien trae los temas, los trae: y quien no, pues no se hará experto en los temas del examen en solo seis días”, advierte.

Tras revisar la lista de contendientes, llega a la misma conclusión que Aparicio. “Hay muchos integrantes de OPLES, algunos académicos respetables y pocos que ya han sido o son parte del INE como directores, asesores o vocales ejecutivos. Sin embargo, percibo que son muchos para el entorno político que estamos enfrentando”, considera.

Y… ¿Qué pasará con Ackerman?

El juicio de amparo que presentaron diputados panistas el viernes, ante el juzgado 10 en materia administrativa, contra la designación de John Ackerman cono parte del CTE "por no cumplir con los principios de idoneidad, independencia y objetividad que rigen la función electoral", sigue en trámite.

El coordinador de la bancada, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó a LSR que confían en tener una respuesta judicial a la brevedad, y no después del 25 y 31 de marzo que la Junta de Coordinación Política haya recibido de manera formal las cuatro quintetas (los veinte aspirantes finales) para elegir a los cuatro consejeros del INE. “Espero que no, estamos en espera. No anticiparemos nada”, confío.

Por su parte Alfonso Robledo, legislador de esta bancada, señaló que el caso “deberá ser resulto no como lo dicten los deseos de alguna fuerza política, sino conforme a la ley. Confiamos en que este proceso de elección se realice con imparcialidad, autonomía e independencia. Morena logró filtrar el Comité Técnico de Evaluación con la designación de la CNDH, por ello debemos mantenernos atentos a cada una de las etapas del proceso. Respecto a las entrevistas personales debemos apegarnos a lo estipulado por la Cámara de Diputados; sin embargo, cada uno de los videos de las entrevistas tendrá que ser revisado con rigurosidad y sobre todo sin ediciones previas”.