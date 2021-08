¿De qué va el dictamen de revocación de mandato? Citan a análisis en el Senado

Para este lunes está programada la reunión virtual de la Comisión de Gobernación, Estudios Legislativos Segunda y de Justicia del Senado de la República para analizar y discutir los dictámenes que tienen que ver con la ley reglamentaria de Revocación de Mandato.





En un Twitter, el presidente de la Junta de la Coordinación Política, señaló que las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos discutirán y, en su caso, aprobarán el dictamen de la ley que regulará el proceso para retirar o refrendar el cargo al presidente del país. Se retomarán las aportaciones más relevantes de los grupos parlamentarios, comentó.

Mañana, las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos discutirán y, en su caso, aprobarán el dictamen de la ley que regulará el proceso para retirar o refrendar el cargo al presidente del país. Se retomarán las aportaciones más relevantes de los grupos parlamentarios. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 15, 2021

El pasado 10 de agosto en su conferencia mañanera el presidente López Obrador convocó al Poder Legislativo a que apruebe la ley reglamentaria de renovación de mandato. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntó el mandatario.

"Ahora resulta que los legisladores no quieren la revocación del mandato, pero todos en general, o no se han enterado de que hace falta la aprobación de esa ley, porque si no existe la ley reglamentaria, aunque esté en la Constitución, no se va a poder llevar a cabo la revocación, y esto es con malas intenciones, o sea, es deliberado´´, comentó en esa fecha el Ejecutivo.

El dictamen que se discuta y eventualmente apruebe expedir la Ley Federal de Revocación de Mandato, incluye el análisis de las iniciativas que presentaron por separado el senador Ricardo Monreal, la priista Claudia Ruiz Massieu, el panista Damián Zepeda Vidales, el perredista Miguel Ángel Mancera, Dante Delegado de Movimiento Ciudadano y una más en conjunto de senadores de Morena.

Las leyes que se proponen tienen el propósito de garantizar el derecho político de las y los ciudadanos a solicitar, participar y votar la revocación del mandato del titular de la Presidencia de la República.

UN VISTAZO

La Silla Rota accedió a un vistazo de las seis distintas iniciativas presentadas por senadores de diversos partidos donde puede observarse las diferencias entre estas.

Tan solo en los primeros tres artículos se puede observar que tanto el grupo de senadores de Morena y Movimiento Ciudadano, así como en las iniciativas individuales de los senadores Ricardo Monreal, Claudia Ruiz Massieu, Damián Zepeda y Miguel Ángel Mancera, hay diferencias en la redacción de la iniciativa.

Algunas de las diferencias más destacadas están en cuántos elementos buscan regular en la solicitud así como en los sujetos políticos.

REVOCACIÓN DE MANDATO

En marzo de 2022, las y los mexicanos acudirán a las urnas dispuestas por el INE para participar en un ejercicio de democracia participativa donde se revisará el sentir de los mexicanos con respecto al presidente.

En días recientes, legisladores de diversos partidos, tanto de oposición como de Morena, se enfrascaron en un debate luego de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador les reprochara que excluyeran del periodo extraordinario la discusión de la ley.

López Obrador aseguró que los legisladores no quieren la revocación de mandato, y hay algunos que ni siquiera están enterados que se requiere una ley reglamentaria para que se lleve a cabo este proceso. Además, se preguntó por qué no quieren que se le pregunte al pueblo.

Al respecto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, hizo un llamado a legisladoras y legisladores de su partido, para que convoquen a un nuevo periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, para aprobar la Ley Reglamentaria de la Revocación de Mandato.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, sostuvo que no es urgente ni necesario convocar a un tercer periodo extraordinario de sesiones para discutir y aprobar la nueva ley de revocación de mandato.

"En este momento, desde mi perspectiva, de manera alguna urge un periodo extraordinario para poderla aprobar; sí se puede, desde luego, avanzar (...); ahí están las iniciativas y estará listo el dictamen para cuando inicie la próxima legislatura: aprobándola el Senado inmediatamente pasa a la Cámara de Diputados y en el trascurso del mes septiembre podrá ser aprobada la nueva ley; desde mi perspectiva, no hay de ninguna manera prisa", puntualizó.

Sauri insistió que, en estos momentos no hay necesidad de un periodo extraordinario, pues el tema de revocación de mandato se necesita legislar con toda la seriedad.

Dante Delgado, de igual manera anticipó que, los grupos parlamentarios del Movimiento Ciudadano no avalarán en la comisión permanente un periodo extraordinario con el fin de discutir la revocación de mandato en los términos que propone el Ejecutivo Federal.

En este sentido, Delgado le lanzó una convocatoria a López Obrador para que entienda que la facultad de revocar el mandato corresponde a la ciudadanía, mientras que a él le corresponde gobernar bien.

fmma