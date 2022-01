¿De qué tamaño es el golpe por la desaparición del Indesol?

La desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) fue interpretado por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) como un nuevo golpe que refleja el desprecio y la desconfianza del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia la labor que realizan. Así lo señalaron a La Silla Rota cuatro de estas organizaciones y legisladores especializados en el tema.

El 31 de diciembre 2021, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó que el Indesol será sustituido por una Dirección General dentro de la Secretaría del Bienestar.

Hasta esa fecha, el Indesol era un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Bienestar, ahora, lo que los programas que desarrollaba –sobre todo para erradicar la violencia contra la mujer y fomentar equidad de género– serán asumidos única y exclusivamente por el gobierno de la 4T.

Juan Martín Pérez, ex director de la organización Red por los Derechos de la Infancia (Redim), consideró que desaparecer el Indesol, y mandar sus tareas a la Dirección General de Bienestar y la Cohesión Social, de la Secretaría del Bienestar, es reducir el impacto de su capacidad jurídica y a una oficina sin relevancia.

"Es un atentado directo contra el fortalecimiento del Estado. Es un ataque contra las organizaciones sociales, porque el Indesol desde su decreto, estaba vinculado a la ley de fomento a las organizaciones sociales. La disminución de su capacidad, los recortes presupuestales y la captura por líderes de Morena del Indesol han venido desmantelando la articulación de lo construido por distintos órdenes de gobierno y a través de instituciones", dijo en entrevista con La Silla Rota.

Recordó que Indesol ofrecía un registro de operación a las organizaciones, el Cluni, la clave única de inscripción que permitía estar en un directorio y que cualquiera que quisiera tener información de una organización de la sociedad civil, la pudiera encontrar ahí.

Otros representantes de organizaciones, que prefirieron no ser citados, calificaron la medida como un obstáculo más a la labor que desempeñan. "Este gobierno ha señalado una y otra vez que no funcionamos, que hay oscurantismo e irregularidades presupuestales internas; pero no lo han demostrado", dijeron.

"Nos parece grave que un Instituto que trabaja con organizaciones de la sociedad civil y que lleva una relación cordial con ellos sea destruido. Es un golpe muy fuerte".

Las organizaciones adelantaron que, primero, analizarán el alcance de los nuevos lineamientos emitidos por la Secretaría del Bienestar al Programa de Apoyo a Instancias de las Mujeres de Instancias Federativas (PAIMEF), que enfoca a erradicar la desigualdad social y violencia de género; así como el Programa de Apoyo para Refugios para Mujeres.

Como un segundo paso, las organizaciones emitirán un posicionamiento grupal para exigir una respuesta del gobierno federal. "No tenemos la expectativa de que esta nueva dirección contacte con nosotros, parece que será al revés: tendremos que exigirles respuestas para ver de qué tamaño es el golpe real que nos dieron".

El Indesol también fortalecía el trabajo de las organizaciones con capacitaciones, pequeños financiamientos, convenios y acciones articuladas, y era el aval ante el SAT para que las organizaciones pudieran acceder a la deducibilidad de impuestos sobre la renta, añadió.

El instituto se creó durante la administración de Vicente Fox, y fue impulsado por Cecilia Loría, una feminista histórica y cercana al fomento de organizaciones, continuó Juan Martín Pérez, quien ahora coordina Tejiendo Redes por la Infancia.

"La afectación es enorme, este gobierno y esta visión de antisociedad civil se van a ir, pero retomar el ritmo y los alcances no será una tarea sencilla y llevará tiempo".

"La presencia de la sociedad civil diezmada, perseguida y hostigada va a continuar. Pero su presencia es muy diversa. Estamos las organizaciones y activistas de derechos humanos, las organizaciones barriales, las deportivas, las vinculadas al mundo empresarial y no dejarán de operar, el motivo por el cual siguieron no ha cambiado, tenemos aun niveles altísimos de población en pobreza extrema, graves violaciones a derechos humanos, discriminación, no nos van a detener, aún estamos construyendo ciudadanía", concluyó Pérez.

AMLO EXPLICA FIN DE INDESOL

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que se decidió la desaparición de Indesol porque este ente favorecía con recursos públicos a asociaciones civiles.

"Tomamos una decisión de desaparecer al Indesol porque entregaba dinero a asociaciones civiles. Y ya no está el instituto, pero está la Secretaría de Bienestar", indicó en conferencia mañanera de este miércoles.

Puso como ejemplo que en la ONU, el poco dinero recabado no llega a los pobres del mundo, debido a que estos recursos se destinan a ONG que los utilizan en su mayoría en sus aparatos administrativos. "El director de una de ellas gana muy bien, tiene asesores y el dinero no les llega a los pobres", lanzó.

LAS EMBESTIDAS CONTRA LAS ONG



Martha Tagle, ex diputada federal, feminista y consultora en temas de género y derechos humanos, enlistó cómo la actual administración ha buscado limitar el campo de acción de las organizaciones de la sociedad civil.

"Empezó por quitar cualquier programa o recurso que tuviera que ver con ellos; luego lanzó en el último presupuesto medidas fiscales que han limitado recepción de donativos; y ahora el cambiar a Indesol por una dirección de Bienestar romperá cualquier vínculo del gobierno con las organizaciones de la sociedad civil".

Hasta 2021, estas organizaciones sociales podían trabajar con Indesol a partir de la asignación de un "Clumi", que era equivalente a su registro oficial, para garantizar no tener un carácter de lucro y poder participar en diferentes convocatorias del gobierno federal. El Clumi también les permitía recibir asesoría técnica y operativa de Indesol para su funcionamiento.

"La decisión habla de concretar lo que el presidente ha dicho en materia social: que todos los programas sociales los haga directamente el Ejecutivo, sin intermediación de ninguna OSC", subrayó Tagle. También destacó que las organizaciones afectadas por la medida pasan por la atención de pacientes con cáncer, VIH y hasta violencia de género.

"Es mantener el control de la política social; a ellos no les interesa construir ciudadanía porque Indesol sí buscaba construir ciudadanía a través de las organizaciones. Además, en el decreto no queda claro qué pasará con los programas presupuestales aprobados para Indesol, aunque se rumora que Conavim podría absorber dos de estos programas", dijo la activista.

EL TAMAÑO DEL GOLPE ECONÓMICO

Patricia Terrazas, diputada del PAN y secretaria de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, explicó a La Silla Rota que la eliminación del Indesol significa además un golpe económico para las organizaciones que no solo recibían recursos del gobierno federal, sino también de organizaciones internacionales.

"No había una cantidad exactamente igual para todas las organizaciones. El gobierno les pone una cantidad y cada una recibía montos diferentes. Pero esa cantidad era empatada con donaciones de la sociedad civil, iniciativa privada, donativos y a veces hasta con fondos internacionales", dijo Terrazas.

El dinero era utilizado para rubros como investigación, capacitación y formación de personal, así como vinculación con otras organizaciones y atención de personas en vulnerabilidad.

Terrazas recordó que, en los presupuestos aprobados desde 2019, el Indesol recibió en promedio los mismos recursos, con aumentos mínimos no ajustados a la inflación. Y afirmó que en el presupuesto 2022 sí se asignaron recursos a Indesol "si hubiera quedado en ceros lo hubiéramos manifestado en automático porque se sobreentiende que es su desaparición".

Explicó que Indesol contaba con un gobierno propio, un consejo que decidía qué proyectos apoyar; y que ahora, tras el anuncio del 31 de diciembre, todo queda en manos del Poder Ejecutivo.

"Es un golpe directo a ellos porque ahora el Ejecutivo los hizo a un lado y ejerce el recurso directamente. Ahora lo grave es que les quiten la posibilidad de empatar recursos con otro tipo de organismos. Todo lo quieren meter a la Secretaría de Bienestar para convertirlo en programa clientelar cuando era trabajado por una organización de la sociedad civil".

OSC PEQUEÑAS, LAS MÁS AFECTADAS

La diputada federal del PAN Margarita Zavala advirtió en noviembre –durante el debate del Presupuesto 2022 en San Lázaro– sobre la gravedad de desproteger a las OSC para deducir donativos. En entrevista, refirió que la desaparición de Indesol afectará sectores sensibles.

"Este gobierno se ha caracterizado, más que por la construcción, por la destrucción y la aglutinación de poder. Rompe con el principio de subsidiariedad: no me extraña, después de cómo ha tratado a las OSC en la miscelánea fiscal. Es claro que no le interesa que la sociedad se organice ni los bienes que se pueden construir desde la comunidad".

Afirmó que la animadversión de la 4T a este sector afectará principalmente a las organizaciones que combaten la violencia contra las mujeres, que impulsan los refugios a mujeres y apoyan a víctimas de violencia. "También a las que se dedican a dotar de medicinas a menores con cáncer, así como organizaciones que trabajan con personas con discapacidad", dijo.

Tagle agregó que los refugios de mujeres se vieron afectados en los últimos dos años por reglas de operación que no funcionaron: salieron de Salud para llegar a Conavim y después a Indesol y ahora probablemente regresar a Conavim. Y adelantó que si el gobierno federal pretende absorber la función de los refugios éstos podrían caer en un meollo burocrático sin los protocolos impulsados por las OSC.

Zavala apuntó que "el propio gobierno no puede generar esos bienes que sí generan las OSC porque no puede llegar a todas partes, desde la atención de personas con familiares en la cárcel o víctimas del crimen organizado o desastres naturales, por mencionar algunos casos".

"Espero que estas organizaciones encuentren el talante, la valentía y apoyo de la ciudadanía para salir adelante, aunque el gobierno no quiera. Hay un deber por parte de nosotros de hacer lo posible para que los próximos tres años tratemos cada uno de sostener al mayor parte de asociaciones".

¿QUÉ HACER POR LA VÍA LEGAL?

Martha Tagle relató que, desde el 31 de diciembre, mantuvo contacto con algunas OSC, luego de la aprobación del golpe presupuestal.

"Me han comentado que, de alguna manera, esperaban esto porque el rumor inició cuando el presidente abrió la posibilidad de eliminar todos los órganos autónomos; y de manera particular señaló que ordenaría un trabajo para revisar todos los institutos que no requerían reformas constitucionales con el pretexto de la austeridad republicana".

Lamentó que con la medida publicada en el DOF se modifique un reglamento interno y se limite cualquier mecanismo legal en su contra. Por ejemplo, dijo, interponer un amparo podría traer nulos beneficios y sí implicar gastos.

"Seguramente ninguna organización querrá interponer uno hasta no ver qué sucede y lo que significa. Es posible que dejen pasar el tiempo sin emprender ninguna acción legal".





