"De qué sirve que lleguen las medicinas si no hay quién las use apropiadamente": López-Gatell

La creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no supone la desaparición de la Secretaría de Salud (Ssa), aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

En este sentido, dijo para Milenio Diario, con la reforma a la Ley General de Salud con la que desaparece el Seguro Popular, se pone en marcha una reingeniería del sector.

Entre los cambios, explicó el funcionario, se contempla acabar con los cargos directivos.

En adición, precisó que para el inicio de la década, la Ssa tendrá una asignación presupuestal que ronda los 124 mil millones de pesos, similar a la de 2018 y 2017.

Por otro lado, los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos con los que contará el Insabi, que oscilan entre los 95 mil mdp millones de pesos, carecían de efectividad para atender enfermedades graves y de alto costo debido a la falta de médicos especialistas y hospitales con equipo diagnóstico actualizado y funcional, a lo que se suma el deterioro en las instalaciones, consideró López Gatell.

De acuerdo con el funcionario, cada año se disponían cerca de 10 mil millones de pesos de dicho fideicomiso para pagar costos de intervenciones del tratamiento de padecimientos complejos.

"De qué sirve que lleguen las medicinas si no hay quién las use apropiadamente o no se usan porque se carece de un diagnóstico oportuno", expuso.

"Se daba dinero sin considerar el entorno, las deficiencias y con un impacto de beneficio a la salud mínimo", agregó.

Esta es la razón de que se haya creado el Programa de Medicamentos Gratuitos, a cargo de Asa Christina Laurell, que actualmente carece de presupuesto y personal, lo que se pretende revertir en 2020.

ELIMINACIÓN DE PROGRAMAS

20 de los 33 programas evaluados por la Secretaría de Salud desaparecerán o cambiarán debido a la mala implementación que se hace por parte de los centros de salud, aseguró el subsecretario.

Entre dichos programas están la entrega de la píldora anticonceptiva de emergencia, la interrupción legal del embarazo, además de la estrategia contra la obesidad y diabetes.

"Reducir no significa eliminar, sino integrar, porque las acciones estaban fragmentadas", aseguró el funcionario para Milenio Diario.

EQUIDAD DE GÉNERO

En cuanto al Centro Nacional de Equidad y Género, López-Gatell precisó que se pasará de tener seis programas a uno solo, en el que se integren mortalidad materna, partería, parto humanizado, embarazo adolescente, así como la NOM 046 de violencia sexual y de género que expandirá en su aplicación. "La NOM 046 existe, pero no se aplicaba".

En este sentido, expuso que en unidades médicas existe la práctica de omitir la provisión de la anticonceptivos de emergencia y tamizajes de infecciones de trasmisión sexual con el fin de vincular los casos con servicios de salud mental, contención emocional e, incluso, con procuración de justicia, para interrumpir embarazos de forma legal.

OBESIDAD Y DIABETES

Por otro lado, la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, pese a contar con una base científica "impecable", "a los 10 minutos se enchueca porque el enfoque de las intervenciones es sumamente reduccionista".

López Gatell considera que de 2012 a 2018 la estrategia se redujo a un "mecanismo de comunicación social, que seguramente fue muy costoso y del cual no hay documentación de evaluación de su impacto en la famosa campaña Mídete, Muévete y Chécate frente la oferta desmedida de productos chatarra, con bajo valor nutricional y altamente calóricos".

En cuanto a dicho programa, dijo que fue "bien financiado

El subsecretario destacó que se trató de "un programa bien financiado, pero radicalmente desviado del sustento científico", además de que durante la nueva administración siguió "absorbiendo" alrededor de 500 millones de pesos.

Al respecto, precisó que el Grupo Intersectorial de Salud y Alimentación sustituirá la estrategia anterior para impulsar un programa que ponga alimentos sanos en la mesa de los mexicanos.

