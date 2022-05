¿De qué se queja "El Chapo" en cárcel de máxima seguridad de EU?

Tras ser sentenciado a cadena perpetua en 2019 y ser recluido en una prisión de máxima seguridad en Colorado, Estados Unidos, el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán a través de una carta se quejo del trato que recibe en prisión.

"He sufrido mucho. El trato que recibo es cruel e injusto. Me sirven poca comida y a menudo me quedo con hambre", expresó Guzmán en una carta a la que tuvo acceso Univision.

El documento de siete páginas, escrito en inglés inició recordando que es un mexicano de 64 años extraditado de México a Estados Unidos en enero de 2017 y al final firmado con su nombre "Joaquín Guzmán L".

El exlíder del cártel de Sinaloa relata revisiones constantes dentro de su celda, cámaras de vigilancia hasta en el sitio en donde conversa con sus defensores legales y un análisis minucioso de las cartas que ha escrito, son algunas de las medidas que toma el gobierno para evitar que se escape.

En la misiva el propio Guzmán asegura que debido al trato en ADMAX "ahora yo padezco dolores de cabeza, pérdida de memoria, calambres musculares, estrés y depresión".

"El trato que recibo es cruel e injusto, y me está causando que sufra problemas psicológicos y de salud. Yo rezo para que esta corte intervenga".

En su declaración jurada, Guzmán Loera alega que ni si quiera cuando solicita atención médica le hacen caso y es atendido. Él narra un incidente ocurrido en julio del 2021, cuando estaba tosiendo "incontroladamente" y tenía el pecho congestionado, pero "nunca recibí tratamiento médico".

"He sufrido mucho estando en confinamiento solitario. Mi presión arterial se ha elevado, llevando a dolores de cabeza y ansiedad. A veces olvido cosas", aseguró El Chapo.

Por otra parte señala que aunque no comparto una celda y estoy dentro de mi celda 24 horas al día, funcionarios de la prisión entran a mi celda varias veces por semana para hacer registros de mi rutina, cuando ellos mueven y tocan todas mis pertenencias.

El gobierno tampoco le permite tener contacto con otros reos, limita sus llamadas telefónicas con sus familiares, además le impide que los guardias hablen con él y acude esposado de pies y manos a un salón donde lo visita su abogada Mariel Colón Miró.

De acuerdo con Univision, el Departamento de Justicia (DOJ) no ha respondido a la querella, ya que el juez Michael Hegarty aprobó el pasado 12 de mayo una moción para que lo haga hasta el 15 de junio y programó una audiencia para el 7 de julio.

Guzmán Loera fue sentenciado a cadena perpetua en febrero de 2019 de 10 delitos relacionados con el tráfico de drogas y lavado de dinero.

BUSCAN REVETIR CADENA PERPETUA

En octubre del año pasado, los abogados de Joaquín "El Chapo" Guzmán, presentaron argumentos ante una corte de apelaciones para que se anule la sentencia de cadena perpetua que un juez impuso a su cliente en julio de 2019.

Los litigantes del capo aseguran que muchas de las pruebas presentadas en el juicio son inválidas. También han citado informes de que antes de declararlo culpable, algunos miembros del jurado accedieron a informes periodísticos sobre denuncias de abusos sexuales que fueron excluidas del proceso.

Además argumentaron que su cliente ha sido mantenido en la prisión en unas condiciones crueles e inhumanas, equivalentes a una tortura física y mental", aseguran los abogados de ''El Chapo'' a las autoridades judiciales, en un documento que circulo en marzo de este año y que fue publicado por varios medios locales.





