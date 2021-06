¿De qué hablaron Slim, Azcárraga, Servitje y X. González con AMLO?

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con empresarios aglutinados en el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), encabezado por el empresario Antonio del Valle Perochena, en el Museo Kaluz, en Avenida Hidalgo, en el Centro Histórico.

"Se llegó a un muy buen acuerdo, agradezco a los empresarios que están ayudando para que salgamos juntos adelante; se reafirmó el deseo, la voluntad de trabajar juntos, de promover la inversión privada que es fundamental, no se puede desarrollar al país solo con inversión pública, se quiere de la privada y se llegó a un muy buen acuerdo, fue una reunión amistosa, no hubo ninguna diferencia, ninguna confrontación", dijo el presidente.

López Obrador afirmó que acordó no aumentar impuestos "quedó muy claro QUE no van a aumentar impuestos y no vamos a llevar a cabo ninguna acción que afecte al sector privado", zanjó.

Reiteró que con esta reunión -que se llevó a cabo en "armonía" y sin "ninguna confrontación"- se reafirmó "el deseo, la voluntad de trabajar juntos" y destacó la importancia de promover la inversión privada en el país.

Indicó que México es uno de los países con más oportunidades para la inversión nacional y extranjera, especialmente, según explicó, con la producción y el comercio.

Señaló que es necesario seguir aprovechando las ventajas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) pues en el país está creciendo la inversión extranjera.

Destacó que esto se debe a que "hay estabilidad macroeconómica y, algo que es muy importante, es que hay bienestar y hay paz social. En México no hay confrontación, no hay enfrentamientos en las calles", presumió.

CONTEXTO

La reunión, que inició a las 11:00 horas, se dio un día después de que el titular del Ejecutivo anunció que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dejaría la cartera para perfilarse como sucesor de Alejandro Díaz de León como gobernador del Banco de México (Banxico).

A dicha secretaría llegará Rogelio Ramírez de la O, uno de los principales asesores económicos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Un cambio para el bien de México: Arturo Herrera será propuesto como gobernador del Banco de México y llega a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O", escribió en Twitter.

Un cambio para el bien de México: Arturo Herrera será propuesto como gobernador del Banco de México y llega a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. https://t.co/msD5Q45y96 pic.twitter.com/TFgOlnFGLG — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 9, 2021

¿QUIÉNES ESTUVIERON?

A la cita acudieron los empresarios Carlos Slim Domit, presidente de Grupo Carso; Claudio X. González, presidente de Kimberly Clark; Emilio Azcárraga, presidente de Televisa, Antonio Torrado, de Grupo Alsea; Blanca Treviño, de Softtek; Laura Díez Barroso, presidenta de Santander en México; Joaquín Vargas de Grupo MVS; Tomás Sada de Cydsa, Daniel Servitje de Grupo Bimbo, Juan Gallardo de Cultiba; Alejandro Ramírez de Cinépolis y Agustín Coppel, presidente de Grupo Coppel.

La última vez que se reunieron en el Museo Kaluz, de Fundación Cultural Kaluz, ubicado en lo que fue el hospicio de Santo Tomás de Villanueva y posteriormente el hotel Cortés, fue en diciembre de 2019, a la víspera de la firma del nuevo acuerdo comercial TMEC.

REUNIÓN MUY POSITIVA

Antonio del Valle, presidente del CMN, calificó la reunión con el presidente como "muy positiva" y aseguró que charlaron sobre el potencial del país y las "grandes oportunidades" que tiene México.

Destacó que el objetivo es llevar al país a un crecimiento económico de mediano y largo plazo que abarque hasta 2024, cuando termina el mandato de López Obrador.

Indicó que el sector privado ha visto este año la recuperación en el consumo y cómo han crecido las exportaciones llegando a un nivel parecido al de antes de la pandemia.

Y aseveró que trabajarán con objetivo de hacer crecer constantemente la inversión hasta llegar al 24 % del producto interno bruto (PIB) en 2024.

Finalmente, dijo que su única petición es que "nos dejen trabajar".

OTRAS REUNIONES

En febrero de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que grandes empresas como Chevron, MetLife o Walmart tiene previstas grandes inversiones en México, luego de celebrar el martes una cena en Palacio Nacional con altos directivos.

Según informó la Presidencia en Twitter, entre los comensales estuvieron Susan Segal, presidenta de Americas Society/Council of the Americas y directivos de Scotiabank, HSBC, Walmart, Chevron, Medtronic, The AES Corporation, MetLife, Kellogg, Cisco, Amazon, Citi, Principal Financial Group, Sempra Energy, FedEx y American Tower Corporation.

Cuestionado sobre esta reunión, López Obrador aseguró que en la cena se informó sobre la situación "económica y financiera" de México y, en general, los directivos se mostraron "muy optimistas con el futuro económico del país".

Tienen "compromiso de mantener y ampliar inversiones en México en el marco del tratado de libre comercio, fue buena reunión", apuntó el mandatario.

Y continuó: "Son corporaciones muy grandes y todas tienen inversión en el país, y van a ampliar las inversiones. (..) Hablaron todos de los montos (de inversión), pero yo no recuerdo. No hice la suma pero sí, son miles de millones de dólares", aseveró.