¿De qué hablaron por teléfono AMLO y Donald Trump?

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dialogó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la importancia del acuerdo comercial entre los dos países y Canadá, así como sobre el desarrollo regional.

Tras la conversación telefónica que sostuvo con Trump y la cual calificó como una "muy buena llamada", refirió que "también hablamos de un siguiente paso: el que podamos ponernos de acuerdo para inversiones conjuntas entre México, Canadá y Estados Unidos, y se pueda invertir para el propio desarrollo de los pueblos de Centroamérica, de México, para enfrentar de esa manera, con desarrollo y empleo, el fenómeno migratorio".

