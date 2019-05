¿De qué hablaron AMLO y la directora del FMI?

NOTIMEX 29/05/2019 12:21 p.m.

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, con quien coincidió en aplicar "nuevos enfoques en nuestras relaciones", mientras que la funcionaria reconoció las políticas fiscales del gobierno mexicano.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario precisó que durante el encuentro de más de una hora, hablaron sobre mantener un diálogo con honestidad, igualdad de género, respeto al medio ambiente y combate a la pobreza.

Lagarde arribó muy temprano a Palacio Nacional y también vía Twitter, reconoció la políticas fiscales de la administración de López Obrador.

"Hoy me reuní con el presidente de México, @lopezobrador. Lo felicité por la aplicación de políticas fiscales prudentes y por su enfoque en impulsar el crecimiento inclusivo y reducir la pobreza, #desigualdad y #corrupción", tuiteó.

Anteriormente, el mandatario federal había afirmado que México no requerirá de apoyos financieros, y que aunque "no hay que decir, de esta agua no beveré", recalcó que ahora las finanzas van bien.

El mandatario estuvo acompañado por el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y el subsecretario Arturo Herrera.

En el encuentro también participaron el director del departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, y el jefe de misión para México, Costas Christou.

