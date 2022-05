¿De qué depende que AMLO vaya a Cumbre de las Américas? En su escritorio, la invitación

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que este viernes definirá su asistencia a la Cumbre de las Américas que realizará Estados Unidos en junio ante la polémica de la presunta exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

"Mañana es probable, no lo aseguro, vamos a definir ya la situación sobre la cumbre. Es probable porque estamos valorando una serie de factores", comentó el mandatario en conferencia mañanera.

López Obrador insistió en que su asistencia "depende de que inviten a todos" al evento, que está planeado del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California.

Aunque el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó el miércoles que "en ningún caso" asistirá a la cita, López Obrador comentó que "eso es otra cosa".



Aunque el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó el miércoles que "en ningún caso" asistirá a la cita, López Obrador comentó que "eso es otra cosa".

"El que no quiera ir que no vaya, pero que no se excluya a nadie", pidió.

Sin adelantar su posición definitiva, el presidente de México reveló ahora que ya recibió la invitación de la Casa Blanca.

"Me llegó ayer la invitación, como que está mal el correo porque está fechada desde hace cinco días", contó.

PRESIDENTE DE CUBA RECHAZA IR A CUMBRE

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel confirmó que la representación de La Habana no acudirá a la Cumbre de las Américas a realizarse en Los Ángeles, California al acusar al gobierno de Joe Biden de Estados Unidos de excluir a varios países de la próxima Cumbre de las Américas, a realizarse en Los Ángeles California.

"Se sabe que el gobierno de Estados Unidos concibió desde un inicio que la Cumbre de las Américas no fuera inclusiva. Era su intención excluir a varios países, entre ellos Cuba, a pesar del fuerte reclamo regional a que se le pusiera fin a las exclusiones", tuiteó el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel

Se sabe que el gobierno de Estados Unidos concibió desde un inicio que la Cumbre de las Américas no fuera inclusiva.



El mandatario cubano también dijo que es conocido que Estados Unidos "ha estado realizando intensas gestiones y ha ejercido brutales presiones, a fin de desmovilizar los justos y firmes reclamos de la mayoría de los países de la región de que la Cumbre debe ser inclusiva".

El mandatario cubano también dijo que es conocido que Estados Unidos "ha estado realizando intensas gestiones y ha ejercido brutales presiones, a fin de desmovilizar los justos y firmes reclamos de la mayoría de los países de la región de que la Cumbre debe ser inclusiva".

Por ello, agradeció la posición de los países que han levantado su voz contra las exclusiones.

"Compartimos la posición de los líderes de la región que han reclamado con firmeza que todos tienen que ser invitados en pie de igualdad. Puedo asegurar que en ningún caso asistiré. Como siempre ocurrió en el pasado, la voz de #Cuba se hará escuchar en la IX Cumbre de las Américas", escribió.

¿VAN TODOS LOS PRESIDENTES A CUMBRE EN EU? ESTO ANTICIPARON A AMLO

A dos semanas de la controvertida Cumbre de las Américas que se realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California, el gobierno de Estados Unidos comunicó en privado al presidente Andrés Manuel López Obrador, que es "imposible que asistan todos los Jefes de Estado del continente".

El periodista Salvador García Soto en su columna de El Universal escribe que ayer durante el encuentro en Palacio Nacional donde estuvo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar y el canciller Marcelo Ebrard se propuso al presidente López Obrador "opciones a negociar" para que Cuba, Nicaragua y Venezuela estén representados en la Cumbre, pero "no con sus presidentes".

La propuesta emitida por el embajador Salazar durante su visita a Palacio Nacional coincidente con lo que ayer filtró un funcionario de la administración del presidente Joe Biden en Washington, quien dijo a medios que "el primer tramo de invitaciones para la Cumbre de las Américas salió la semana pasada. Todavía estamos evaluando opciones sobre cómo incorporar mejor las voces de los pueblos cubano, venezolano y nicaragüense en el proceso de la Cumbre", dijo el funcionario de la Casa Blanca.

El pasado 2 de mayo, el presidente López Obrador reveló que durante la llamada que sostuvo con el mandatario estadounidense, Joe Biden, le pidió que no excluya a ningún país de la Cumbre de las Américas que se realizará en California el próximo junio.

Sin embargo, Estados Unidos confirmó, en aquel momento, que no enviaría invitaciones a Cuba, Venezuela y Nicaragua, para la cita en Los Ángeles, California; aunque luego se suscitó un análisis sobre este asunto propuesto por el mandatario mexicano.

"Con todo respeto le propuse al presidente Biden que si va a haber una Cumbre de las Américas tienen que participar todos los pueblos de América, que nadie debe de excluir a nadie", dijo en conferencia mañanera.

Esto, luego de que hace unos días el gobierno estadounidense afirmara que ve "poco probable" que países como Cuba, Venezuela o Nicaragua pudieran ser convocados para la Cumbre.

Al respecto, López Obrador criticó que no se puede convocar a una cumbre de las Américas "si no invitamos a todos", dijo.

"En América no podemos seguir manteniendo la política de hace dos siglos. De manera muy respetuosa, ¿cómo es que convocamos a una Cumbre de las Américas, pero no invitamos a todos? ¿Entonces de dónde son los que no están invitados? ¿De qué continente? ¿De qué galaxia? ¿De qué satélite?", cuestionó el mandatario mexicano.

Señaló que quien no quiera ir "que no vaya" pero insistió en que no se debe excluir a ninguna nación.

Biden ha adelantado que su principal objetivo en la Cumbre de las Américas es "trazar un nuevo enfoque regional para mejorar la forma" en que se gestiona "de manera conjunta la migración en la región para la próxima década", según un comunicado reciente de la Casa Blanca.

VENEZUELA Y NICARAGUA: "VOCES PRESENTES"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la voz de su país, así como las de Cuba y Nicaragua, estarán presentes en la IX Cumbre de Las Américas, que se celebrará entre el 4 y el 10 de junio en Los Ángeles, a la que ninguno de los tres Gobiernos latinoamericanos ha sido invitado.

"Pero yo les digo, a esta altura, hagan lo que hagan en Washington, la voz de Venezuela, la voz de Cuba y la voz de Nicaragua llegarán a Los Ángeles en las grandes protestas del pueblo y nuestra voz estará en esa sala. Así lo digo, nuestra voz estará presente en la cumbre de Los Ángeles, diga lo que diga el Gobierno de Estados Unidos, allí estaremos con nuestra verdad", aseveró Maduro en un acto televisado.

La polémica regional arrancó, a finales de abril, con la denuncia del ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, de que Estados Unidos, anfitrión de la cumbre, estaba excluyendo a su país de los preparativos.

ORTEGA: NO ME INTERESA

El Gobierno de Nicaragua anunció este miércoles que el presidente Daniel Ortega asistirá a la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), prevista para el próximo viernes en La Habana.

"El viernes se celebra en La Habana la cumbre de ALBA, nuestra Nicaragua allí estará, como cabe, como es, como debe ser, allí estará nuestro comandante Daniel", dijo la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, a través de medios del Gobierno.

La también primera dama no informó cuándo partirá Ortega hacia la capital cubana, que desde hoy se alista para recibir a los jefes de Estado de la ALBA.

La reunión de la ALBA se realizará pocos días antes de la Cumbre de las Américas, prevista para inicios de junio en Los Ángeles, país que ha expresado sus dudas sobre invitar a los presidentes Ortega, Miguel Díaz-Canel, de Cuba, y Nicolás Maduro, de Venezuela, porque "no respetan la democracia".

El pasado 19 de mayo, en un discurso, Ortega dijo que no le interesa asistir a la Cumbre de las Américas. "Ir a esa cumbre es ir a llenarse, sí, es ir a llenarse ya sabemos de qué", sostuvo. "Esa cumbre no enaltece a nadie, más ensucia, embarra", agregó.









