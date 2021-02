De prioridades a prioridades: las preferencias de AMLO para el 2021

En el presupuesto 2021 aprobado por el Congreso para este año, los legisladores del bloque oficialista no movieron ni una coma a la propuesta que hizo el Ejecutivo dando preferencia a sus programas prioritarios. Los mismos que en el presupuesto de egresos 2020 concentraron un promedio de 600 mil mdp y que este año, pese al grave impacto económico por la pandemia de covid, ascienden a casi la misma cifra, un promedio de 591 mil mdp. La instrucción fue clara y así lo cumplió el bloque oficialista; por eso los partidos de oposición perdieron una y otra vez la votación en el pleno de ambas cámaras (diputados y senadores) en maratónicas sesiones de casi 20 horas.

En términos porcentuales ambas cantidades representan el 10% del gasto neto total en 2020 y 2021. Mario Di Constanzo, consultor financiero resumió así el análisis de estas cifras, mismas que también fueron revisadas en el libro "El Presidente" del periodista Leonardo Curzio.

"Los recursos se están cargando a los programas del presidente", dijo Di Constanzo en entrevista con La Silla Rota. Se refiere a los programas sociales que el presidente López Obrador definió como emblemáticos de su administración: pensión para adultos mayores, personas con discapacidad y sembrando vida (pese a las críticas que advierten su nulo funcionamiento). Mientras que en el rubro educativo son las becas para educación, la construcción de 100 universidades públicas y el programa la escuela es nuestra.

Consideró que por sus características estos programas no pueden ser clasificados de tipo asistencialista sino electoral. "Se nota para 2021 un sesgo absolutamente electorero que es más grave que tener un presupuesto asistencialista. El programa de Andrés Manuel decía -durante el gobierno legítimo del que fui parte- vamos a bajar el gasto corriente para convertirlo en un gasto de inversión, para generar más inversión en la economía", recordó.

"Pero esto no se ve aquí. Lo que hay es una aparente reducción del gasto corriente, pero que no es claro porque no se ven las cifras... El dinero que se ha ido a programas como Jóvenes construyendo el futuro, Sembrando vida o el de las universidades Benito Juárez que son las becas es que no son medibles, porque son asignaciones presupuestarias en dónde es muy difícil medir el impacto que han tenido en la reducción de la pobreza, desde un concepto de eficiencia y eficacia".

En el rubro económico, la actual administración dio prioridad al programa de microcréditos conocido popularmente como tandas para el bienestar y los bancos para el Bienestar. Sin embargo, Di Constanzo reiteró que no fueron incluidos programas de apoyo al campo o la producción.

Un tercer rubro son los programas "estrella" de la 4T que recibieron las mayores asignaciones presupuestales: el Tren Maya, aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas, del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la conclusión del tren interurbano México-Toluca; y la consolidación del y la consolidación de la Guardia Nacional.

Aunque con asignaciones presupuestales menos importantes, destaca también el sistema aeroportuario de la Ciudad de México para ampliar las terminales 1 y 2; cabe mencionar que el presupuesto del Tren Guadalajara no recibió ninguna asignación.

"Por ejemplo en el gasto de Pemex hay un incremento respecto al aprobado en 2020. Pero estos recursos son destinados a gasto de inversión, el 67% del total y la inversión del gobierno está concentrada en Petróleos Mexicanos que absorbe el 53% de la inversión total del gobierno", explica Di Constanzo. En el cuadro comparativo destaca de manera importante también la reducción presupuestal a CFE y a la SCT en cuanto a carreteras.

Agregó que el déficit programado para 2021 es también de un billón de pesos por lo que consideró que los programas presidenciales se están financiando con deuda. "Es lo que he criticado tanto. El actual programa de finanzas públicas no se parece en nada a lo que postulamos en 2006 y 2012, cuando se postuló que la inversión pública y física directa creciera. Pero eso no ha sucedido. El único cambio que se ha generado es que se ha privilegiado el gasto en programas sociales".

Aunque el sector empresarial adelantó que su proyección de crecimiento económico para este año será de 4 puntos del PIB, Di Constanzo estimó que será entre el 3 y 3.2%. "Es difícil que sea del 4% porque la economía depende de las vacunas y hoy estamos viendo que se está prorrogando la llegada de éstas", dijo. De ahí que, en este escenario, el único impacto económico favorable que pudiera llegar a México vendría del exterior: del gobierno del presidente Biden que mañana asumirá la presidencia de Estados Unidos.

"Él ya anunció una próxima entrega de apoyos económicos por casi dos mdd a su población; parece que se están recuperando más rápido que nosotros y es muy probable que esto pueda mejorar el nivel de remesas que llegue a nuestro país", concluyó.

