De nuevo, niegan a Alberto Elías Beltrán acceso a expediente

No tiene la calidad de imputado y no se ha generado en su contra acto de molestia en términos del artículo 266, no es jurídicamente posible enviar copia certificada de la totalidad de la carpeta de investigación pues sus registros son de carácter reservado y de hacerlos del conocimiento del impenetrante sin tener la calidad de imputado pudiera generarle una responsabilidad ante dicha postura