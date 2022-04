¿De dónde sale la cita de AMLO sobre Federico Engels y Carlos Marx?

Durante su mensaje de 100 días de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a Federico Engels y Carlos Marx, pensadores y teóricos de la economía política fundamentales para entender el desarrollo de la historia contemporánea a nivel mundial.

El mandatario citó a Federico Engels para explicar que una persona que no se apega a un ideal o a una doctrina le será difícil conseguir la felicidad.

"Federico Engels lo explicó frente a la tumba de Carlos Marx argumentando que, así como Darwin, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana", parafraseó el presidente, este martes.

"El hombre necesita comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte o religión", dijo.

La cita que retomó López Obrador data del 17 de marzo de 1883, en el cementerio de Highgate en Londres, en el discurso de Federico Engels ante la tumba de Carlos Marx, publicada originalmente en alemán en el Sozialdemokrat del 22 de marzo de 1883.

Carlos Marx falleció el 14 de marzo de ese año.

De acuerdo con la página marxist.org en español, la cita original dice:

"Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana: el hecho, tan sencillo, pero oculto bajo la maleza ideológica, de que el hombre necesita, en primer lugar, comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte, religión, etc.; que, por tanto, la producción de los medios de vida inmediatos, materiales, y por consiguiente, la correspondiente fase económica de desarrollo de un pueblo o una época es la base a partir de la cual se han desarrollado las instituciones políticas, las concepciones jurídicas, las ideas artísticas e incluso las ideas religiosas de los hombres y con arreglo a la cual deben, por tanto, explicarse, y no al revés, como hasta entonces se había venido haciendo", dijo Engels.

Pero no es esto sólo. Agregó que Marx descubrió también la ley específica que mueve el actual modo de producción capitalista y la sociedad burguesa creada por él. El descubrimiento de la plusvalía iluminó de pronto estos problemas, mientras que todas las investigaciones anteriores, tanto las de los economistas burgueses como las de los críticos socialistas, habían vagado en las tinieblas.

"Dos descubrimientos como éstos debían bastar para una vida. Quien tenga la suerte de hacer tan sólo un descubrimiento así, ya puede considerarse feliz. Pero no hubo un sólo campo que Marx no sometiese a investigación -y estos campos fueron muchos, y no se limitó a tocar de pasada ni uno sólo- incluyendo las matemáticas, en la que no hiciese descubrimientos originales. Tal era el hombre de ciencia. Pero esto no era, ni con mucho, la mitad del hombre. Para Marx, la ciencia era una fuerza histórica motriz, una fuerza revolucionaria. Por puro que fuese el gozo que pudiera depararle un nuevo descubrimiento hecho en cualquier ciencia teórica y cuya aplicación práctica tal vez no podía preverse en modo alguno, era muy otro el goce que experimentaba cuando se trataba de un descubrimiento que ejercía inmediatamente una influencia revolucionadora en la industria y en el desarrollo histórico en general".