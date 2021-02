¿De dónde proviene “tiempo de canallas”?

Estoy a la completa disposición del Comité para responder a las preguntas sobre mí misma. No tengo nada que ocultar en mi vida, no hay nada de lo que deba abochornarme… Pero ni ahora ni nunca me prestaré para acusar a personas que, cuando se relacionaron conmigo en el pasado, eran completamente inocentes de toda conversación a acto desleal o subversivo… Hacerle daño a gente inocente para salvarme yo es, en mi opinión, indecente y poco honorable. No he de recortar mi conciencia para estar a la moda de este año”, decía la carta citada en Tiempo de Canallas.