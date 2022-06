¿De cuánto será la pensión de AMLO al retirarse?

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló durante la mañanera que tras su retiro de la política, vivirá de las regalías de sus libros y de la pensión ISSSTE a la que tiene derecho por haber laborado en sector público.

El mandatario dijo que su último libro A la mitad del camino se ha vendido bien y ha logrado obtener unos 3 millones de pesos libres de impuestos por la venta de entre 400 mil y 500 mil ejemplares hasta diciembre.

"A ver si se sigue vendiendo el libro para que me alcance, afortunadamente en Palenque las cosas no son muy caras, no tengo costumbres de gastos superfluos", dijo.

Sobre lo que hará con los ingresos monetarios de las regalías de su libro, López Obrador precisó que le servirá para cuando llegue el momento de su retiro, ya que me quedan dos años y cuatro meses, al frente del gobierno.

"Quien me lleva al contabilidad, quien administra mis ingresos es Beatriz, y yo lo que siempre he sostenido que si tiene uno para lo indispensable con eso se le puede dar gracias a la vida, es para poder vivir hacia adelante porque voy a tener una pensión del ISSSTE, calculo 25 o 30 mil mensuales", indicó.

El presidente precisó que su pensión del ISSSTE deriva de su labor al frente de diversos cargos e instituciones públicas sumado a sus aportaciones le alcanzaran para vivir de forma digna tras su retiro de la vida pública.

"Estoy apartando, entonces voy a tener derecho a una pensión cuando me retire y no tengo bienes materiales, yo siempre he sostenido que no me importa el dinero, no vivo para eso".

DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE AMLO

La semana pasada se dio a conocer la declaración patrimonial, el presidente Andrés Manuel López Obrador quien obtuvo un ingreso anual neto de un millón 628 mil 717, una ganancia de 61 mil 317 pesos durante 2021.

Cabe mencionar que el ingreso que reporta el mandatario es solo su salario como titular del Ejecutivo Federal ya que no declaró otros ingresos por otras actividades financieras, fondos de inversión, valores bursátiles, bonos, entre otros.













kach