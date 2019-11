De avión privado a vuelo comercial, así son los viajes ahora de Romero Deschamps

Acostumbrado a viajar en avión privado, pagado por los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), su exlíder Carlos Romero Deschamps fue visto en Aeropuerto Internacional de Acapulco tomado ahora un vuelo comercial rumbo a la Ciudad de México.

Mediante su columna Historias de Reportero, Carlos Loret de Mola, reveló unas fotos donde se puede a Romero Deschamps acompañado de su esposa tomando ayer el vuelo 304 de Aeroméxico que despegó a las 13:27 horas de Acapulco a la Ciudad de México.

Romero Deschamps, priista por décadas, diputado y senador una y otra vez, se volvió símbolo de la corrupción y la impunidad en México, ahora tiene que trasladarse en vuelos comerciales.

A lo largo de 27 años el exlíder petrolero no tenía empacho en exhibir su riqueza y cada vez eran menos discretos sus lujos, durante años Loret de Mola denunció diversas irregularidades entre ellas los lujos de su hijo, presumiendo su Ferrari en Miami; mientras que su hija se encargaba de llenar sus perfiles en redes sociales con fotografías en vuelos privados compartiendo sus vacaciones en lugares exóticos.

También se denunció los negocios con las pipas de Pemex y cómo en los momentos de mayor crisis para la paraestatal, Romero Deschamps nunca perdía, siempre era el ''ganón''.

Si bien desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidente la relación con exlíder petrolero no fue la mejor, esta administración puedo desactivar el poderío de Romero Deschamps, ya no es líder del sindicato petrolero, ya no es ''dueño'' de Pemex, ya tiene que volar en avión comercial, aunque sea en primera clase.

