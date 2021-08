De aliados a adversarios de AMLO

En los primeros tres años del presidente Andrés Manuel López Obrador parece imponerse la frase "si no estás conmigo, estás contra mí", pues varios ex funcionarios, que en algún momento fueron cercanos al mandatario, pasaron de ser aliados a adversarios.

Esta semana se presentaron dos casos, el de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el de Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México.

A ellos se suman otros ex funcionarios con los que la relación pasó de amor a tensión, como con el ex secretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzua; el ex titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo Manzur; algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en menor nivel, con el senador Germán Martínez, quien en su momento criticó a la 4T.

Con más de 180,000 mexicanos muertos, AMLO dice que es tiempo de zopilotes.

Se pelea con los medios de comunicación, habla del "Hampa del Periodismo" y amenaza a los dueños de los medios.

Cierra con: "México está viviendo un momento estelar". pic.twitter.com/9rHbZvVP69 — Bárbara Tijerina (@bartije) February 26, 2021

LOS CHOQUES

En 2019, López Obrador presumió el pacto al que llegó con la CNTE, en específico con integrantes de la Sección XXII de Chiapas, para aprobar la reforma a las leyes educativas. En aquella ocasión también se habló de un "regalo" a la Coordinadora, pues el mandatario aceptó que regresaran las plazas automáticas para los estudiantes de las escuelas normales.

Desde la campaña por la presidencia ya se hablaba de que la CNTE mostraba su apoyo a López Obrador, pues consideraba que era el único que podía echar para atrás a la denominada Reforma Educativa.

Sin embargo, la buena relación entre el presidente López Obrador y la CNTE parece haber llegado a un punto de quiebre por el regreso a clases presenciales del próximo 30 de agosto.

Buenos días en un país en el que el presidente @lopezobrador_ decreta un regreso a clases a la buena de dios, sin planeación adecuada para reducir riesgos de contagio, en medio de la tercera ola de covid. — Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) August 18, 2021

En la conferencia del viernes, ante el rechazo de la Coordinadora del retorno a las aulas, AMLO señaló que la CNTE se alineó con los sectores conservadores.

Y fíjense lo que son las cosas, las vueltas que da la vida. Ya Claudio, su grupo y el Reforma coinciden con los compañeros de la CNTE, que tampoco quieren que se regrese a clases. Es muy bueno este debate, el análisis de esta situación

Esta semana, el mandatario también mostró sus diferencias con Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, a quien él mismo propuso para que fuera miembro de la Junta de Gobierno de esa institución.

En la conferencia mañanera del miércoles, indicó: "Estaba yo viendo a Gerardo Esquivel, que ya se volvió ultratecnócrata, diciendo: ´no se puede lo que plantea el presidente´. No se puede porque no se quiere, porque, con todo respeto, son muy cuadrados".

¿QUÉ DETONÓ ESTE CHOQUE?

El calificativo de "ultratecnócrata" es derivado de la molestia del presidente porque México recibirá 12 mil millones de pesos en Derecho Especial de Giro (DEG) de los 650 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional aprobó para impulsar la liquidez a nivel mundial tras el impacto de la pandemia de covid.

López Obrador propuso que esos 12 mil millones de pesos se podrían destinar a reducir la deuda pública, pero Esquivel indicó a través de Twitter que no es posible, porque "los derechos especiales de giro (DEG) no son una moneda, son un activo de reserva internacional. En México, por mandato de ley, los activos de reserva internacional no se pueden usar para pagar deuda".

#AzucenaxMilenio | El presidente @Lopezobrador_ definió al subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel como ultratecnócrata y cuadrado



¿Por qué? pic.twitter.com/qqySSGhUI0 — Azucena Uresti (@azucenau) August 19, 2021

Otro de los desencuentros recientes del presidente es con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que ha criticado a los ministros que vienen del antiguo régimen, pero también muestra inconformidad con algunos de los que él propuso.

En su conferencia del pasado 6 de agosto, López Obrador dijo: "Arturo Zaldívar es una persona honrada, seria, responsable, por eso no lo quieren sus mismos compañeros que vienen del antiguo régimen. Es lamentable que no quieran al presidente Zaldívar, que quiere llevar a cabo una reforma en el poder judicial, que urge. Porque jueces, magistrados, ministros están echados a perder, hay excepciones honrosas, pero por lo general el Poder Judicial está podrido, hay muchísima corrupción en los jueces, no representan al pueblo".

URZÚA Y TOLEDO, LOS CRÍTICOS DE LA 4T

Esos son sólo algunos de los ejemplos de aliados que pasaron a adversarios por no actuar como el presidente López Obrador esperaba, pero en lo que va del sexenio ha habido otros personajes, como el ex secretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzua.

El 9 de julio de 2019, Urzúa presentó su carta de renuncia en la que señaló que hubo discrepancias durante el tiempo que estuvo en su cargo, "algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento.

Estoy convencido de que toda política económica debe de realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que esta pueda tener, y libre de extremismo, sea de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco

Otro caso similar fue el de Víctor Manuel Toledo Manzur, quien fue titular de Semarnat. El 5 de agosto del año pasado se dio a conocer un audio en el que criticó que el gobierno de la 4T está lleno de contradicciones. El 2 de septiembre López Obrador informó que el funcionario presentó su renuncia.

Yo quisiera compartirles lo que yo he vivido y he observado en estos 10 meses, porque efectivamente la 4T como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos no existe, por el contrario este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones, esto se expresa concretamente en luchas de poder al interior del gabinete que yo lo he notado en varias líneas", destacó Toledo Manzur en el audio que provocó su salida

El audio que reveló otra ruptura más en la 4T.



Víctor Manuel Toledo de la Semarnat ??pic.twitter.com/2giLmPnmSi — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 1, 2020

Aunque no hay un choque como tal, alguien que ha sido severamente crítico de la Cuarta Transformación es el senador Germán Martínez, quien en mayo de 2019 presentó su renuncia como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social por la "injerencia perniciosa" de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

