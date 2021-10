David Páramo a punto del llanto tras revelar video de su rescate en accidente

A casi seis meses del accidente que sufrió en abril pasado y tras el cual se reportó que tenía un aneurisma cerebral, el analista económico, David Páramo compartió el video que muestra el momento en que fue rescatado.

"Se filtró este video que no había visto, pero me sirve para agradecer desde lo más profundo a las personas que me auxiliaron a mi y a mi hijo...sin ustedes hoy no estaría aquí ¡Dios lo bendiga siempre!", escribió el llamado "Padre del Análisis Superior".

Se filtró este video que no había visto, pero me sirve para agradecer desde lo más profundo a las personas que me auxiliaron a mi y a mi hijo...sin ustedes hoy no estaría aquí ¡Dios lo bendiga siempre! pic.twitter.com/46fdkXU7dc — Padre del Análisis Superior (@DavidPramo2) October 20, 2021

El video fue compartido anoche también en el espacio de Ciro Gómez Leyva en Imagen y donde el PAS a punto del llanto y con la voz entrecortada agradeció el apoyo de la gente.

"Me da la oportunidad de agradecerle a policías, gente que iba a pasando, la señora que arropa a Caleb. Me da la oportunidad de darle las gracias", mencionó.

La grabación de unos dos minutos puede observarse como policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sacan de un vehículo amarillo a David Páramo, los elementos de seguridad lo cargan de brazos y piernas para poder alejarlo del auto.

Mientras que otras personas que se percataron del accidente y que pasaban por la zona, lanzan arena y con un extintor intentan que el vehículo en el que viajaba el periodista no se incendie.

Antes del rescate del periodista se puede ver como su hijo de 5 años es sacado del automóvil que se accidento en la esquina de Juan Salvador Agraz y Vasco de Quiroga, en Santa Fe.

El pequeño fue resguardado por una mujer en la banqueta y más tarde un hombre se acerca con agua para el niño.

Asimismo, se puede ver el momento en el que Páramo reposa en una banqueta esperando por la atención médica, mientras recobra la conciencia para ver que su hijo se encontrara bien.

Páramo aprovechó el tuit para agradecer desde lo más profundo a todas las personas que lo auxiliaron durante el terrible accidente, ya que considera que sin ellos, hoy no estaría vivo.

El analista económico sufrió un aneurisma cerebral y estuvo hospitalizado por varios meses, donde estuvo en coma por nueve días, el pasado 21 de septiembre Páramo se reincorporó a su sección de finanzas en Grupo Imagen.

kach