David halló su primer empleo en el INER; se contagió y fue despedido

A finales de marzo me enteré de la convocatoria a través de redes sociales. Fui porque decía que era urgente y necesitaba el trabajo. Me hicieron evaluaciones y me pidieron documentos. Cumplí con todo lo que me solicitaron. El 1 de abril me citaron para decirme que comenzaba a trabajar. Yo no esperaba que fuera tan pronto. Me pidieron que fuera a un aula junto con otras personas el 1 de abril. Nos dieron una breve capacitación sobre uso del equipo. Sólo nos dieron a firmar una hoja en la que nos daban un seguro de vida, pero nunca nos proporcionaron o dieron un contrato