"Datos y conjeturas falsas", acusa Cabeza de Vaca a Santiago Nieto

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca publicó un video en redes sociales donde acusó al titular de la UIF, Santiago Nieto, por extralimitarse en sus atribuciones y pidió a la sección instructora que se resuelva el términos de ley y sus desechen todas las pruebas vertidas por Santiago Nieto "por ser ilegales y no estar relacionadas con la materia de solicitud presentada por la FGR".

"Resulta lamentable que Nieto exponga información que no guarda vinculación con el caso y peor aun datos y conjeturas notoriamente falsas. El titular de la UIF reconoció que no tengo vínculos con el crimen organizado y aceptó que no tuvo elementos para sustentar el robo de armas en su intervención, se probó que esa imputación provino de una página de internet, no de una fuente o agencia de carácter de seguridad internacional", afirmó el mandatario.

Rechazó la violación del titular de la UIF al debido proceso de su defensa con la difusión pública de datos que faltan a la verdad y "el manejo arbitrario de mi caso con respecto de otras líneas de la UIF".

#Video | El gobernador de Tamaulipas se le acusa del desvío total de 6 millones 511 mil pesos, dato aportado por la propia defensa. #yn ??https://t.co/bN699KJAdw pic.twitter.com/47FBxMzZMk — La Silla Rota (@lasillarota) March 20, 2021

PIDE PRUEBAS

Este viernes, se realizó la primera diligencia en el caso del desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en medio de un jaloneo entre la defensa del Ejecutivo local y las autoridades financieras que acudieron a declarar en su contra.

El primero en ofrecer su testimonio fue el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, quien aseguró desconocer el contenido de la carpeta de investigación, iniciada por la Fiscalía General de la República en contra de García Cabeza de Vaca, pero aclaró que se presentó la querella fiscal por pruebas ofrecidas por la propia Fiscalía.

"Y por esa razón se formuló la querella respectiva, qué se refiere solo al ejercicio fiscal 2019, en cuanto al impuesto sobre la renta", dijo.

Fue el presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez, quien precisó que el desvío total del que se le acusa al gobernador panista es de 6 millones 511 mil pesos, dato aportado por la propia defensa.

Durante su exposición, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, enlistó el patrimonio del gobernador y aseguró que los montos de las propiedades "no tienen relación" con los ingresos del mismo.

Específicamente, señaló la adquisición de un departamento que supuestamente adquirió el panista con dinero financiado por el crimen. Nieto relató las operaciones que supuestamente se efectuaron.

Tras un receso, ordenado por el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, el diputado de Morena, Pablo Gómez, se reinició la sesión y los legisladores integrantes le hacen preguntas al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto.

Al momento, éste ha respondido que él "no es fiscal y no puede determinar qué delitos supuestamente está cometiendo el gobernador", lo mismo, que no puede aportar pruebas, cuando la defensa se las ha pedido.

Después de varios minutos de cabildeo, se le permitió al abogado patrono de la defensa, Alonso Aguilar Zínser, realizar preguntas a Santiago Nieto, y le solicitó las fuentes de donde obtuvo los datos para acusar al gobernador.

Y es que, antes del receso, Santiago Nieto enlistó la venta de un departamento en Bosques de Santa Fe por 42 millones de pesos, además de un rancho en Soto La Marina, Tamaulipas.

Refirió también la presencia de un rancho en Tamaulipas "adquirido por una empresa fantasma relacionada con Bernardo 'N'", socio del gobernador, según dijo Santiago Nieto castillo.

Agregó que hay casas vinculadas por sus declaraciones patrimoniales en Tamaulipas y Texas. "En general se trata de inmuebles adquiridos de manera personal y mecanismos de copropiedad por lo que él resulta accionista", señaló.

La defensa lo cuestionó sobre las fuentes de donde se obtuvieron los datos de las propiedades y destacó que los inmuebles no están declarados por el gobernador como servidor público, en su declaración patrimonial.

Nieto aseguró que "no se trata de una persecución política, sino información proporcionada por un órgano autónomo que proviene de sexenios anteriores". "Se trata simplemente del cumplimiento de las normas del Estado de derecho".

En su turno Aguilar Zínser consideró que la información de la UIF como "impertinente" por no tener relación con la denuncia contra el gobernador panista. Su petición no fue escuchada.

El diputado Pablo Gómez respondió "usted comprenderá que la Sección Instructora desechará todo lo que no tiene que ver con el asunto que está tratando y no lo tomará en cuenta como es lógico, pues evaluaremos qué hacer con esa información".